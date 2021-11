مراكز نخيل تحتفل بالخمسين بعروض حصرية ومعرض فني تفاعلي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل مراكز البيع بالتجزئة والوجهات العصرية التابعة لـ«نخيل» باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من العروض الترفيهية والأنشطة والألعاب المذهلة، ومنها عرض القفز الحر بالمظلات المذهل وعروض النافورة والألعاب النارية والمعرض الفني التفاعلي وغير ذلك من العروض الحصرية من الأحد 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

نخيل مول

في إطار الاحتفاء بالذكرى الــ 50 على تأسيس الدولة، فإن نخيل مول، وهي وجهة التسوق الممتازة في نخلة جميرا، تعقد شراكة مع الخطاط الشهير ورسام اللوحات الجدارية والأداء الفني الحي ضياء علام، لعرض لوحاته الفنية في معرض فريد من نوعه، وهو معرض: «روح الاتحاد في حروف ومعان».

ويضم المعرض 50 تحفة فنية، مستوحاة من ثقافة الدولة وقيمها ومسيرة نموها، إذ تحمل كل منها معنى يمثل دوراً في إنجاح المسيرة الاتحادية، كما ستضم مجموعة الأعمال الفنية هذه التي تأسر العقول عنصر الواقع الافتراضي، بحيث يستطيع الزوار مشاهدة 50 تحفة فنية حية، وكل ما يجب على الزوار فعله هو تنزيل تطبيق «Artivive» ومسح التحفة الفنية ضوئياً. ويبدأ المعرض اعتباراً من 27 نوفمبر، ويُقام لمدة شهر واحد في الطابق الأول من نخيل مول المقابل لفرع H&M. يمكن للعملاء استقلال قطار ذا بالم مونوريل للوصول إلى نخيل مول.

ذا ڤيو آت ذا بالم

وتدعو نخيل عملاءها للاحتفال باليوم الوطني من الأعلى في السماء بإطلالات خلابة على نخلة جميرا في ذا ڤيو آت ذا بالم، وهي منصة مشاهدة بإطلالات 360 درجة على نخيل، في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 ديسمبر. ويُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً بالدخول مجاناً بشرط وجود مرافق بالغ معهم وإبراز بطاقة هويتهم.

بالم ويست بيتش

ويُقدم «بالم ويست بيتش» بالشراكة مع «ريد بول» أحد العروض الأكروباتية بالقفز المظلي المفعمة بالإثارة والتشويق بقيادة الرياضيين التابعين لريد بول، سيباستيان ألفاريز وداني رومان، في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر في تمام الساعة 5 مساءً.

ويمكن مشاهدة هذا العرض الهوائي المذهل الذي سيبدأ قبل الغروب مباشرة واستمتع بالحركات الأكروباتية والألعاب البهلوانية والرقصات التي يقوم بها محترفو القفز المظلي على ارتفاع شاهق. يُمكنك استقلال مونوريل النخلة والنزول بمحطة حديقة الاتحاد للوصول إلى «بالم ويست بيتش».

ذي بوينت

وتحتفل «ذي بوينت»، الواجهة البحرية الأيقونية من نخيل، بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض من الرقصات المصممة الخاصة عند نافورة النخلة مصحوب بعرض للألعاب النارية على نغمات أغنية «بالبنط العريض» للمغني والمؤلف الإماراتي حسين الجسمي في الثاني من ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وسوف تصطبغ إضاءة هذه النافورة التي تُمثل النافورة الأكبر في العالم بألوان العلم الإماراتي الأحمر والأسود والأبيض والأخضر. وسيحتفل أتلانتس كذلك بهذه المناسبة المجيدة بعرض خاص له من الألعاب النارية في الثالث من ديسمبر.

وتُرحب «ذي بوينت» بالزوار بتشكيلة لا تنتهي من المطاعم والأكلات الفاخرة للاستمتاع بالنكهات الأصلية وتجارب الطبخ الشهية إلى جانب عروض النافورة التي تعمل كل ساعة على أغانٍ مثل This is Our Time (هذا وقتنا) و«يا سلام يا دبي» و«دبي كوكب آخر»، والتي تبدأ الساعة السابعة مساءً من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر. ونوصي الزوار بالحجز مقدماً بالمطاعم.

يتم تشجيع الزوار على استقلال سيارات الأجرة أو صف سياراتهم عند «نخيل مول» وركوب الحافلات المجانية اليومية إلى «ذي بوينت» التي تنطلق كل نصف ساعة، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 12 عند منتصف الليل. وتعمل حافلات النقل المجانية إلى «ذي بوينت» انطلاقاً من مساكن وفنادق «نخلة جميرا» ومواقع في البرشاء والصفوح و«جميرا بيتش رزيدانس».

ابن بطوطة مول

ويمكن الاستمتاع بالأنشطة اليومية المستوحاة من دولة الإمارات في مركز ابن بطوطة مول خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في ردهة الهند، حيث يتم تقديم الحناء والقهوة التقليدية والتمر واللقيمات. وفي ردهة الصين، يمكن مشاهدة عروض الرقص التقليدية كل يوم من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، إلى جانب العروض الترفيهية التي ستتجول في جميع الردهات.

سيركل مول

ويستضيف سيركل مول، وهو مركز التسوق المجتمعي الأحدث في قرية جميرا الدائرية، خيمة تقليدية تضم أنشطة لراحة المقيمين بما في ذلك الحناء واللقيمات والقهوة الإماراتية والتمر خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر.

الصحة والسلامة

وسوف تُطبق مجموعة صارمة من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة أثناء الاحتفالات، وسيتم وضع علامات التباعد الاجتماعي بالمكان مع مواصلة إجراءات التعقيم المنتظمة خلال كل الأوقات، وعلى جميع الزوار الالتزام بارتداء قناع الوجه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز