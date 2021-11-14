«الصحة» تنظم فعالية توعوية للحد من مخاطر «السكري»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في ديوانها بدبي، بالتعاون مع شركة سيرفير للأدوية، فعالية توعوية بمرض السكري، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للسكري، مستهدفة موظفيها لتعزيز الوعي الصحي بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، للحد من مخاطر داء السكري، وتشجيع التشخيص المبكر، وتحفيز الموظفين على تبني السلوكيات الصحية الوقائية، بالإضافة إلى التعريف بالمشكلات الصحية المرتبطة بالمرض، وسبل الوقاية من مضاعفاته. وتضمنت الفعالية، استخدام نموذج معتمد لتقييم عوامل الخطورة للإصابة بمرض السكري لدى المشاركين، إلى جانب تقديم الاستشارات التغذوية، وفحوصات المؤشرات الحيوية للجسم، بالإضافة إلى توزيع منشورات وعرض فيديوهات توعوية، وتثقيف الموظفين بأهمية المراقبة الدائمة لسكر الدم، وضرورة الالتزام بنمط حياة صحي.



منصة توعوية



وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن اليوم العالمي لمرض السكري، يعتبر من أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفل بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتسعى كل عام إلى تحويله إلى منصة لإذكاء الوعي بأهمية التشخيص المبكر لمرض السكري، لتجنب مضاعفاته، والتحفيز على اتباع الأنماط الغذائية السليمة، والتشجيع على ممارسة الأنشطة المعززة للصحة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة الأمراض غير السارية، ولتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، وتحسين نتائج المؤشر الوطني لخفض نسبة انتشار داء السكري، وذلك عن طريق وضع سياسة وطنية للأمراض غير السارية، بالتزامن مع وضع خطة وطنية لمكافحة داء السكري ومضاعفاته، والتي تتضمن تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، والتفعيل الأمثل لبرنامج مكافحة داء السكري، من خلال الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية.



أنماط الحياة الصحية



ومن جانبها، أشارت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية إلى أن داء السكري، وخاصة النوع الثاني منه، يعد تحدياً كبيراً، بسبب ارتباطه بأنماط الحياة غير الصحية، والذي يمكن الوقاية منه باتباع أسلوب حياة نشط، ونظام غذائي متزن، ومن جهتها، تسعى وزارة الصحة وواقية المجتمع، لتقديم أفضل الأساليب المبتكرة للوقاية والعلاج من داء السكري، وفق أفضل المعايير العالمية، كما تضع داء السكري على رأس أولويات البحوث العلمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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