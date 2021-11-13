شباب الإمارات: استضافة «COP28» مصدر فخر واعتزاز

المصدر: غلاسكو - وام

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أعرب شباب الإمارات، الذين شاركوا في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن المناخ COP26، في غلاسكو بالمملكة المتحدة، عن فخرهم واعتزازهم، بعد إعلان استضافة دولة لإمارات في العاصمة أبوظبي، مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن تغير المناخ «COP28»، عام 2023، مشيرين إلى أن هذه الحدث، يمثل إنجازاً لدولة الإمارات، يسطر في صفحات التاريخ في مجال التغيير المناخي، ومصدر إلهام للشباب والأجيال القادمة.

وأبدى بطي المهيري، وهو طالب ماجستير في تخصص التغيير المناخي في جامعة «امبيريل كولج لندن»، إعجابه واعتزازه بإعلان استضافة الإمارات للمؤتمر، الذي يعكس الثقة الكبيرة من دول العالم بدولة الإمارات، ويشكل نقلة نوعية في استضافة المؤتمرات الدولية في مجال المناخ.

وأضاف «شاركت في جناح الإمارات، من خلال شرح التسلسل الزمني بإنجازات الدولة في مجال البيئة والتغيير المناخي منذ 1996 إلى يومنا هذا، وكل هذه الإنجازات أهلت دولة الإمارات، بالفوز باستضافة مؤتمر المناخ COP28، وهذا الإنجاز دافع لنا كشباب أن نبذل الجهد لإنجاح مؤتمر المناخ COP28، الذي سيقام على أرض الإمارات».

وأعربت هدى أهلي طالبة دكتوراه في مجال بلاستيكيات الإلكترونية في جامعة «امبيريل كولج لندن»، وعضوة الوفد الشبابي في جناح الإمارات في مؤتمر COP26 بغلاسكو، عن سعادتها بإعلان استضافة الإمارات للمؤتمر COP28، والذي كان له الأثر الإيجابي لدور الإمارات في إيجاد الحلول المبتكرة، لمواجهة التحديات في التغير المناخي حول العالم، واستعداد الدولة لاستقبال العالم تحت سقف واحد.

وأشارت إلى ردود أفعال زوار الجناح، من وفود ومختصين في المناخ، وسعادتهم وانبهارهم بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم تكنولوجي، لمواجهة التحديات للتغير المناخي، والذي يعكس التجارب الناجحة التي حققتها الدولة في هذا المجال.

حلول

وقال محمد سالم العامري طالب دكتوراة في علم الجينات، في إحدى الجامعات في المملكة المتحدة، عضو الوفد الشبابي في جناح الإمارات في مؤتمر COP26 بغلاسكو «نحن فخورون بهذا الإعلان، الذي يعكس الأسس التي وضعتها الدولة في مجال التغير المناخي، وإيجاد حلول للحد من مخاطر الناجمة من التغير المناخي، من خلال إعلان مجموعة من المبادرات والبرامج خلال مؤتمر COP26، ومن أهمها مشروع الابتكار الزراعي، الذي يركز على القطاع الزراعي، وأثره في التغير المناخي».

وقالت حور أهلي عضوة الوفد الشبابي في جناح الإمارات في مؤتمر COP26 بغلاسكو «أنا سعيدة بإنجازات دولة الإمارات في مجال البيئة والتغير المناخي، وإعلان الاستضافة للمؤتمر في عام 2023، وفخورة بمشاركتي في جناح الإمارات في المؤتمر، فقد كانت تجربة فريدة، استفدت منها بكيفية التواصل مع المختصين في مجال المناخ، والتي ساهمت في تطوير مهاراتي من ناحية الحوار مع الشباب حول العالم».

وقالت هدى محمد المروي طالبة في جامعة غلاسكو، وعضوة الوفد الشبابي في جناح دولة الإمارات في مؤتمر COP26، بغلاسكو.. إن نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في مجال البيئة، خير دليل على نجاح مسيرة الإمارات في ملف البيئة، واليوم نجني ثمار هذا النجاح، باستضافة الدولة للمؤتمر المناخ COP28 في عام 2023، وهذا الإنجاز جاء بدعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة.

وأضافت «مشاركتي في جناح الإمارات، تمثلت في عرض مشاريع الإمارات للوفود وزوار الجناح، وهي المشاركة الأولى كشابة في حدث عالمي بهذا الحجم، وساهمت بمساعدة زملائي الشباب، في عكس الصورة الإيجابية للدولة».

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