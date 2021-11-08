4 أدلة إرشادية لـ«تنمية المجتمع» للتعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أصدرت وزارة تنمية المجتمع خلال العام الماضي 4 أدلة إرشادية وتثقيفية موجهة لفئة أصحاب الهمم

وتنطلق الوزارة بخططها وسياساتها ومبادراتها التنموية الاستراتيجية نحو رؤية الدولة بعيدة المدى «المئوية 2017» اســتناداً إلى الابتكار والعمل بروح المســؤولية الوطنية والاجتماعية من أجل تقديــم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.

وتتضمن الأدلة التي تم إصدارها وتطبيقها: دليل الفحص المنزلي الموجه لأولياء أمور أصحاب الهمم، مستعرضاً أهم التعليمــات اللازمة أثناء فحص أبنائهــم من قبل الكوادر الطبية في المنزل، مع شروحات مبسطة عما يمكن أن تقوم به الأسرة نحو كل إعاقة على حدة، لضمـان نجـاح عمليـة الفحـص فـي المنزل والتغلب علـى التحديات التي قد تواجه أصحاب الهمم.

ويكشف دليل «اطمئنوا للإسعافات الأولية» أية أعراض نفسية وسلوكية وانفعالية أظهرها الطلبة أصحاب الهمم خلال حالات الطــوارئ والأزمات، وذلك في إطار تقديم مجموعة من الأنشطة والتماريـن للأطفال مـن أجل التخفيف من هذه الآثار على المدى الآني والبعيد، وبما يحقــق التكيف النفسي مع الظروف.

ويقدم دليل التعليم المنزلي الموجه للأسرة مجموعة من المهارات التعليمية والتربوية للطفـل، مع شرح يأخذ الأسرة خطوة بخطوة حول آليات التطبيق مع كل طفل في المنزل ومجموعة مـن التمارين والأنشطة التي يمكن للأسرة تطبيقها مـع الطفـل لتطوير قدراتـه في المنزل، وأما دليل الاجتماعات الافتراضية، فموجه لمنظمي الاجتماعات والمناسبات لكي تكون دامجة وسهلة الوصـول لأصحاب الهمـم.

فئات

أضافت وزارة تنمية المجتمع فئات جديدة للإعاقة، يتم بموجبها منح بطاقة أصحاب الهمم لأصحابها، ليصبح بذلك عدد الفئات المعتمدة لأصحاب الهمم في الدولة 10 فئات، وهـذه الفئات هـي: بصريـة، تواصل، توحد جسدية، ذهنيــة، سمعية، قصور الانتباه والنشاط الزائد متعددة، نفسية، سـمعية - بصرية، فيما بلغ إجمالي عـدد مراكـز أصحاب الهمـم الحكوميـة والخاصة على مسـتوى الدولة 95 مركزاً موزعة على إمارات ومدن الدولة، وتقدم خدمات عامة أو تخصصية لفئات أصحاب الهمم على اختلاف إعاقاتها.

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