الإمارات تفوز بمنصبين رئيسيين في الاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في جمعية الإمارات الطبية وشعبة أمراض النساء والولادة، في انتخابات الجمعية العامة للاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة (FIGO)، وحصلت الإمارات – للمرة الأولى - على منصبين رئيسيين في الاتحاد، وبذلك أصبحت الدولة أحد صناع القرارات والسياسات الصحية الدولية للمرأة.

وكان الاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة، عقد انتخابات الجمعية العمومية – التي تنظم كل 3 سنوات، في نهاية أكتوبر المنصرم، والتي فازت فيها دولة الإمارات بشكل لافت، وحصلت على منصبين رئيسيين، لهما دورهما المحوري والمؤثر في الاتحاد وفي السياسة الصحية الدولية للمرأة.

انتخاب

وتم انتخاب الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي، رئيسة شعبة جمعية الإمارات الطبية لأمراض النساء والولادة، أميناً عاماً ضمن الأمناء الأساسيين لمجلس أمناء الاتحاد، ممثلة لأفريقيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما تم انتخاب الدكتورة أملا نازاريث عن شعبة أمراض النساء والولادة الإماراتية، ضمن الأعضاء الأساسيين لمجلس الاتحاد، ممثلة أيضاً لأفريقيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. ومع المنصبين الرئيسيين في (FIGO)، تكون دولة الإمارات أحد صناع القرار الأساسيين في الاتحاد وأحد المؤثرين الفاعلين في كل ما يخص صحة المرأة ورعايتها.

إشراف

ويتولى (FIGO)، الإشراف على جميع جوانب صحة المرأة، جنباً إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية، وهو المسؤول عن جميع مجالات الرعاية الصحية للمرأة (عالمياً)، وما يتصل بذلك من التنشئة والتعليم. وبهذه المناسبة قالت الدكتورة منى تهلك إن وجود دولة الإمارات بقوة وبهذا التأثير في الاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة (FIGO)، يمثل إضافة مهمة للاتحاد، وخاصة أن الإمارات لها مكانة متقدمة ومميزة على الخريطة الصحية الدولية، كما أن لها رصيدها الكبير من النجاحات في المجال الطبي.

دور الإمارات

وذكرت أن الفوز بمنصبين في اتحاد عالمي بهذا الحجم والانتشار، سيعزز دور الإمارات في تحقيق الرفاه الصحي للنساء حول العالم، إلى جانب تقديم تجربتها الناجحة في مجال رعاية الأمومة والطفولة، وما يرتبط بذلك من برامج وخطط ومشروعات تتبناها الدولة لحياة صحية أفضل. وأعربت الدكتورة منى تهلك عن سعادتها بتمثيل الدولة، وآمالها الكبيرة في أن يكون التمثيل مشرفاً ومناسباً لاسم ومكانة الإمارات.

غير ربحية

يُعد الاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة (FIGO)، منظمة غير ربحية، وهو يمثل الصوت العالمي لصحة المرأة. ويتسع نطاق انتشاره على مستوى 137 دولة مقسمة جغرافياً إلى 5 مناطق مختلفة، يندرج جميعها ضمن اختصاص الاتحاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز