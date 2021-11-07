7 توصيات في ختام فعاليات مؤتمر دبي الدولي للتغذية

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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أصدر مؤتمر دبي الدولي للتغذية، الذي اختتم فعالياته امس 7 توصيات، تتضمن الوقاية من أمراض سوء التغذية، وتحفيز الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض الأخرى، أبرزها ضرورة تسخير التكنولوجيا الحديثة في مراقبة وعلاج السمنة والسكري والأمراض المرتبطة بالتغذية.

وأكدت مدير إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي بالإنابة، رئيس المؤتمر شيماء حسين قائد: «إن التغذية السليمة كان لها دور كبير في التصدي لجائحة كورونا، وساعدت بشكل كبير على تقوية الجهاز المناعي، وحماية المرضى من التعرض لمضاعفات خطرة في المستشفيات ومراكز العزل.

حياة صحية

وأوضحت شيماء قائد في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، «إنه بعد عقد الكثير من الجلسات النقاشية، وتبادل الآراء بين خبراء التغذية المشاركين في المؤتمر انتهى المؤتمر إلى 7 توصيات رئيسية لضمان حياة صحية ترتكز على التغذية السليمة».

وتشمل التوصيات السبعة «التركيز على تغذية الأطفال في كل مراحل العمر، بدءاً من الحمل إلى مراحل ما بعد الولادة، كذلك زيادة التركيز على تثقيف وزيادة الوعي التغذوي عند الأمهات لاختيار الأطعمة المناسبة للأطفال، وعدم اتباع الإعلانات وأهواء الأطفال والتركيز على طلاب المدارس».

وتابعت القول: «تشمل التوصية الثانية ضرورة طرح الطرق والأساليب الحديثة في العناية الحثيثة بكل المستشفيات، كذلك اتباع وسائل جديدة لمتابعة السمنة والسكري من خلال برامج توعية تغذوية وتكنولوجية جديدة وتسخير هذه التطبيقات لخدمة كل أفراد المجتمع».

وأضافت: «تشمل التوصية الثالثة ضرورة طرح الطرق والأساليب الحديثة في العناية الحثيثة بكل المستشفيات، كذلك اتباع وسائل جديدة لمتابعة السمنة والسكري من خلال برامج توعية تغذوية وتكنولوجية جديدة وتسخير هذه التطبيقات لخدمة كل أفراد المجتمع».

الوعي التغذوي

وتشمل التوصية الرابعة «التركيز على تغذية الأطفال في كل مراحل العمر، بدءاً من الحمل إلى مراحل ما بعد الولادة، كذلك زيادة التركيز على تثقيف وزيادة الوعي التغذوي عند الأمهات لاختيار الأطعمة المناسبة للأطفال وعدم اتباع الإعلانات وأهواء الأطفال والتركيز على طلاب المدارس».

وحسب رئيس المؤتمر تشمل التوصية الخامسة «ضرورة الإطلاع على الإرشادات الجديدة والمتطورة لعلاج مرضى السرطان ليتم تطبيقها في المستشفيات، فيما تشمل التوصية السادسة ضرورة زيادة برامج التوعية للأطباء في المستشفيات حول أهمية أخصائي التغذية، وتكامل دورهم لخدمة المريض وتسريع شفائه».

وجاءت التوصية السابعة لتشمل زيادة المعرفة والإطلاع على تغذية الرياضيين في كل المراحل والعمل على زيادة التعاون مع الهيئات الرياضية وهيئة الصحة والمعنيين بتغذية الرياضيين ليتم إنشاء جيل رياضي صلب تغذوياً وجسدياً، قادر على التفوق والتميز».

بيئة احترازية

حرصت هيئة الصحة بدبي على تنظيم الدورة الحالية للمؤتمر ضمن بيئة احترازية متكاملة والتزام تام بالإجراءات الوقائية في ظل التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد 19»، كما أتاحت الهيئة الفرصة الكاملة أمام الأطباء والمتخصصين والمهتمين بالمشاركة في هذا المؤتمر (عن بُعد) من خلال التقنيات الحديثة.

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