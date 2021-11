كتاب لباحثة في جامعة الإمارات يتصدر قائمة ‏الكتب الأكثر مبيعا حول العالم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت الباحثة والأستاذة ‏المشاركة في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الإمارات ماريا ‏ايفستراتوبولو نسختين من كتاب في ‏مجال التوحد واضطرابات طيف التوحد تصدر قائمة ‏الكتب الأكثر مبيعاً حول العالم، بحسب دار النشر العالمية "‏نوفاسينس" في نيويورك.

‏وجاء الإصدار الأول من الكتاب بعنوان " لغز التوحد: ‏عبقرية أم اضطراب أم مجرد اختلاف؟" - ‏Enigma of ‎Autism: Genius, Disorder or Just Different?‎‏ - ‏ليقدم للقارئ والباحث المتخصص في اضطرابات التوحد ‏جوانب وخصائص مختلفة للتوحد، ويناقش المشكلات ‏المتعلقة بالسلوك، والحساسية الحسية، وقضايا القلق وآثارها ‏على الحياة الاجتماعية للأشخاص المصابين بالتوحد بعمق، ‏كما يناقش الكتاب موضوع الصحة النفسية للعائلات ‏واستراتيجيات التأقلم باستخدام بيانات من المقابلات ‏والمناقشات الودية مع أولياء الأمور وأفراد أسر الأطفال ‏المصابين بالتوحد، علاوة على طرح استراتيجيات التدخل ‏والأساليب التعليمية في محاولة لمساعدة الآباء والمهنيين ‏للحصول على نظرة عامة واضحة على أحدث الممارسات ‏بالإضافة إلى فائدتها وتأثيراتها المطلوبة لكل من المهنيين ‏التربويين والعائلات في مواقف الحياة الواقعية، وأن هذه ‏المعلومات يمكن أن تساعد في تقليل الضغط العاطفي والقلق ‏الناجم عن نقص المعرفة‎.‎

فيما استعرضت في الكتاب الثاني بعنوان" أعد ابتسامتي: ‏العمل مع الأطفال غير السعداء في إطار تعليمي - ‏Bring ‎My Smile Back: Working with Unhappy ‎Children in Education‏ - ، أهمية التعليم من خلال ‏التسلية والترفيه للأطفال والطلاب المصابين باضطرابات ‏التوحد.‏

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز