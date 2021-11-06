كتاب لباحثة في جامعة الإمارات يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا حول العالم
أصدرت الباحثة والأستاذة المشاركة في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الإمارات ماريا ايفستراتوبولو نسختين من كتاب في مجال التوحد واضطرابات طيف التوحد تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً حول العالم، بحسب دار النشر العالمية "نوفاسينس" في نيويورك.
وجاء الإصدار الأول من الكتاب بعنوان " لغز التوحد: عبقرية أم اضطراب أم مجرد اختلاف؟" - Enigma of Autism: Genius, Disorder or Just Different? - ليقدم للقارئ والباحث المتخصص في اضطرابات التوحد جوانب وخصائص مختلفة للتوحد، ويناقش المشكلات المتعلقة بالسلوك، والحساسية الحسية، وقضايا القلق وآثارها على الحياة الاجتماعية للأشخاص المصابين بالتوحد بعمق، كما يناقش الكتاب موضوع الصحة النفسية للعائلات واستراتيجيات التأقلم باستخدام بيانات من المقابلات والمناقشات الودية مع أولياء الأمور وأفراد أسر الأطفال المصابين بالتوحد، علاوة على طرح استراتيجيات التدخل والأساليب التعليمية في محاولة لمساعدة الآباء والمهنيين للحصول على نظرة عامة واضحة على أحدث الممارسات بالإضافة إلى فائدتها وتأثيراتها المطلوبة لكل من المهنيين التربويين والعائلات في مواقف الحياة الواقعية، وأن هذه المعلومات يمكن أن تساعد في تقليل الضغط العاطفي والقلق الناجم عن نقص المعرفة.
فيما استعرضت في الكتاب الثاني بعنوان" أعد ابتسامتي: العمل مع الأطفال غير السعداء في إطار تعليمي - Bring My Smile Back: Working with Unhappy Children in Education - ، أهمية التعليم من خلال التسلية والترفيه للأطفال والطلاب المصابين باضطرابات التوحد.