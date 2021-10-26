«كهرباء دبي» تختتم حملة «اليوم العالمي للطاقة»

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها الخاصة باليوم العالمي للطاقة 2021، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «بجهودكم نصنع الفرق. لنبدأ الآن».

ونظمت الهيئة سلسلة من الفعاليات الحضورية والافتراضية، لتسليط الضوء على دور اليوم العالمي للطاقة في دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

واحتفاءً باليوم العالمي للطاقة، المبادرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من خلال إعلان دبي في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2012، تعاونت الهيئة مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاعين الخاص والتجاري، لتعميم المواد الإعلامية الخاصة باليوم العالمي للطاقة التي توفرها الهيئة على موقعها الإلكتروني على الموظفين والمتعاملين، والترويج لأهداف اليوم العالمي للطاقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دور جوهري

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤدي اليوم العالمي للطاقة دوراً جوهرياً في تشجيع التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية لتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والاستدامة ورفع كفاءة الطاقة».

وأضاف الطاير «نعمل في الهيئة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

16 محاضرة

وعقدت الهيئة 16 محاضرة تنوعت بين الحضورية والافتراضية، استهدفت القطاع التعليمي في إمارة دبي، لرفع مستوى الوعي حول أهمية تبني سلوكيات يومية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. وشارك في المحاضرات 2,862 طالباً وطالبة. كما نظمت الهيئة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع زيارةً إلى كبار المواطنين في نادي ذخر الاجتماعي، لإشراك كافّة فئات المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الأفراد على تبني سلوكيات ترشيدية في حياتهم اليوميّة.

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