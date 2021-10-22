مؤتمر الأمراض المُعدية في دبي يبحث مستجدات «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - البيان)

تنطلق، اليوم، بدبي فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر الأمراض المُعدية في الشرق الأوسط، وتركز دورة هذا العام من المؤتمر على آخر مستجدات فيروس «كوفيد 19» .

كما يناقش أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بالوباء العالمي، كما يناقش نخبة الأطباء المتخصصين خلال المؤتمر أبرز التحديات في الأمراض المُعدية والتجارب السريرية الحديثة، التي توفر الأدلة الإرشادية الإكلينيكية للتوجيه عملية للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بالكلمة الرئيسية، تقدمها الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل فعاليات المؤتمر المحاضرات العلمية الفعلية والافتراضية وجلسات النقاش بين المتخصصين حول آخر التطورات حول الأمراض المُعدية، ومنها آخر المستجدات حول فيروس «كوفيد 19» اللقاحات للأطفال والبالغين، تشخيص الأمراض المُعدية، فيروس نقص المناعة البشرية، برامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات، الوقاية ومكافحة الأمراض المُعدية، بجانب العديد من أبرز المواضيع في هذا المجال.

كما تركز المواضيع المطروحة في المؤتمر حول بفيروس «كوفيد 19» على جهود القطاع الصحي الإماراتي خلال الوباء العالمي، التحديثات حول لقاحات الأطفال ضد الفيروس، الصحة النفسية للعاملين في القطاع الصحي خلال الجائحة، إدارة المنظمات الصحية العالمية للأوبئة، آخر المستجدات حول العلاجات واللقاحات للفيروس، الخطط لمواجهة المتغيرات الجديدة والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد في العام الثاني للوباء، أهمية مراقبة تحورات فيروس «كورونا» المستجد، انتشار البكتيريا المعوية المقاومة لمضادات كاربابينيم الحيوية وعلاجها في الإمارات، الالتهابات البكتيرية التي يصاب بها بعض مرضى «كورونا».

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وقالت الدكتورة بدرية الحرمي استشاري الصحة العامة نائب رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة: تجمع النسخة الخامسة لمؤتمر الأمراض المُعدية مجموعة من الخبراء المتخصصين، لمناقشة أبرز المواضيع المستجدة المتعلقة بهذا المجال، ويمثل تركيز المؤتمر على أخر المستجدات حول جائحة «كوفيد 19» أهمية بالغة، حيث ل اتزال مختلف أنحاء العالم تحت تأثير تداعيات هذا الوباء، ما يشكل تحدياً كبيراً للموارد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمجتمعات، كما أنه هناك ضرورة لمناقشة تأثير مواجهة الوباء العالمي على الصحة النفسية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، حيث أظهرت الدراسات انتشار العديد من المشاكل النفسية، التي تشكل عبئاً على العاملين في هذا القطاع.

وأضافت الدكتورة بدرية الحرمي: «يجب على الجهات الصحية أن تولي الاهتمام المبكر للصحة النفسية للعاملين بهذا القطاع، والعمل على تعزيز البرامج والخطط الهادفة إلى دعم احتياجاتهم سواء خلال هذه الأزمة أو بعدها، من أجل دعم التطوير والتكامل في هذا القطاع لتلبية متطلبات المجتمع».

وأعربت الدكتورة دعاء سعيد المدير العام لشركة معرفة الشركة المنظمة للمؤتمر، عن فخرها بعقد الدورة الخامسة لهذا الحدث الرائد، الذي يهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تعزيز برامج مكافحة الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها من خلال توفير منصة مثالية تجمع الخبراء في هذا المجال، لمناقشة أحدث الدراسات العلمية العالمية حول الأمراض المُعدية. وأضافت الدكتورة دعاء: «المحاضرات العلمية والجلسات النقاشية التفاعلية خلال فعاليات المؤتمر تسلط الضوء على آخر المستجدّات في مكافحة فيروس «كوفيد 19» واللقاحات، بجانب المواضيع المتعلقة بتشخيص ومكافحة الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها مع التركيز على تعزيز جودة رعاية المرضى والحفاظ على سلامتهم».

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