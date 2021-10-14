«محمد بن راشد للطب» تشارك في معرضي «نجاح أبوظبي» و«نجاح دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن مشاركتها في معرضي «نجاح أبوظبي» و«نجاح دبي»، أبرز فعاليات التعليم العالي الرائدة في المنطقة المقرر إقامتهما في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر في أبوظبي وفي الفترة من 31 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر في دبي، للوصول لأكبر شريحة طلابية والتعريف ببرامجها الأكاديمية المتنوعة.

وقال أحمد العوضي، مدير أول إدارة شؤون الطلبة والتسجيل في الجامعة: «نسعى من خلال المشاركة في معارض نجاح إلى الوصول لأكبر شريحة طلابية ممكنة على مستوى الدولة لاستعراض ما تقدمه الجامعة من برامج متنوعة وفرص تعليمية تمكنهم من اتخاذ الخطوة التالية في رحلتهم التعليمية سعياً في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية على مستوى المنطقة من خلال رفد القطاع الصحي بالكوادر الطبية المتمكنة».

نهوض

وأضاف «رسالتنا في الجامعة هي النهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات والمنطقة من خلال نظام صحي أكاديمي شامل يتبنى الابتكار منهجاً، ويتفاعل مع المتطلبات الوطنية ويواكب التطورات العالمية لخدمة الفرد والمجتمع. وتتماشى برامجنا مع رسالتنا والأهداف الوطنية الرامية إلى تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية في دولة الإمارات وتحسين المخرجات الصحية، وتمكين الطلبة من بدء مسيرتهم المهنية التي تثريهم على المستوى الشخصي وتمكنهم من المشاركة في تنمية وتطوير المجتمع وتقدم الدولة».

تعريف

وستعرض الجامعة على زوار معارض نجاح مجموعة متنوعة من برامجها المعتمدة في مجالات الطب وطب الأسنان والتمريض. وتوفر كلية الطب في الجامعة برنامجين، هما: بكالوريوس الطب والجراحة وماجستير العلوم الطبية الحيوية. أما كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان فتقدم خمسة برامج دراسات عليا، تؤهل خريجيها لاجتياز امتحانات عضوية الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة وأيرلندا.

تدريب

ويستفيد طلاب برامج الدراسات العليا في طب الأسنان من المنهاج المتميز والتدريب العملي الذي تقدمه الكلية في مستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي للجامعة. وتقدم الكلية أول برنامج تدريبي للامتياز في طب الأسنان بالتعاون مع مستشفى دبي للأسنان لمدة عام كامل، حيث يقدم البرنامج لخريجي طب الأسنان الجدد فرصة التعرف على رعاية الأسنان الشاملة والمرتكزة على المريض.

برامج

ويشتمل البرنامج على الممارسة تحت إشراف أخصائيين ضمن تخصصات علاج جذور الأسنان وأمراض اللثة، والاستعاضات السنية وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وجراحة الفم. كما تقدم الكلية بالتعاون مع مستشفى دبي للأسنان، أول برنامج إقامة في علاج جذور وعصب الأسنان معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في دولة الإمارات.

برامج

تقدّم كلية التمريض والقبالة في الجامعة مجموعة من برامج الدراسات العليا التخصصية، تشمل برامج ماجستير مرتكزة على الأبحاث والتدريب السريري، بدوام كامل لمدة سنة واحدة أو بدوام جزئي لمدة سنتين، في تخصصات تمريض الأطفال وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يستفيد الطلبة من التدريب السريري لـمدة 12 أسبوعاً في مؤسسة بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية بأيرلندا الشمالية، في ظل شراكة استراتيجية تجمع بين الجامعة وجامعة كوينز بلفاست البريطانية.

وأطلقت الجامعة برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية ضمن عمادة الأبحاث والدراسات العليا، حيث سيركز البرنامج على مواضيع عدة في مجالات علوم الطب والعلوم الطبية الحيوية.

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