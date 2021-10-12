100 % رفع الطاقة الاستيعابية للحافلات في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رفع نسبة الطلبة في الحافلات إلى 100%، وناقشت الهيئة مؤشرات التعافي في الميدان التعليمي.

والتي مهدت للعودة الكاملة إلى نظام التعليم المباشر، كما استعرضت الهيئة خلال اجتماع عقدته وضم كلاً من الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني مدير الهيئة، وقيادات الهيئة، وجميع مديري المدارس الخاصة في الشارقة، العودة الشاملة إلى نظام التعليم الحضوري.

وتضمنت الاشتراطات وجوب أن تصل المدارس إلى نسبة 50% في التعليم الحضوري خلال هذه الفترة قبل 31 أكتوبر الجاري، حيث سيكون هناك تركيز في الزيارات الرقابية على المدارس، بالإضافة إلى تعزيز المدارس لدور فريق «كوفيد 19» التابع للمدرسة، وضمان ترك مسافة آمنة بين الطلاب تضمن عدم التلاحم الجسدي، إلى جانب إلزامية لبس الكمامة، لمن هم فوق 7 سنوات، كما ستوزع الهيئة دليلاً إرشادياً معدلاً قريباً على إدارات المدارس.

وشددت الاشتراطات على ضرورة عدم تجاوز عدد الطلبة في الفصل عن الكثافة المسموح بها قبل الجائحة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، ورفع نسبة الطلبة في الحافلات إلى 100%، مع ضرورة إسراع إشراك المدارس لأولياء الأمور في المنصة الإلكترونية «أولادكم في مأمن»، التي أطلقتها الهيئة، ضمن برنامج «أولادكم في مأمن»، فضلاً عن الوصول إلى نسبة تطعيم 100% للعاملين في المدرسة للفئات غير المستثناة.

تطعيم

وتضمنت الاشتراطات تشجيع أولياء الأمور لرفع نسبة التطعيم بين الطلبة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، وبيان جهود المدرسة في ذلك، والالتزام التام بالدليل الإرشادي المعدل والذي سيصدر خلال هذا الأسبوع، وضرورة إبراز الطلبة الذين لديهم أعذار صحية، تقريراً طبياً معتمداً من جهة صحية، ويدقق عليه فريق «كوفيد 19» بالمدارس بوجود الطبيب أو الممرضة.

رقابة

وستركز فرق الرقابة على متابعة امتثال المدارس لإجراءات العودة الكاملة من خلال الزيارات الرقابية في الفترة من 10/10/2021 حتى 31/10/2021، حيث سيتم رفع أسماء المدارس غير الملتزمة إلى لجنة الجزاءات، كما ستعمل هيئة الشارقة للتعليم الخاص على تنظيم ورش حول العودة الكاملة للمدارس خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي: إن قرار العودة الشاملة إلى نظام التعليم الحضوري، استند إلى العديد من المؤشرات التي وضعتها الهيئة مبكراً، وتضمنت ضرورة ألا يقل عدد الطلبة المسجلين في التعليم الحضوري عن 50%.

وتمكن المدارس من التعامل مع «كوفيد 19» بالشكل المطلوب، وقدرتها على تحجيمه والحد من انتشاره، وألا تقل معدلات التطعيم عن 90% لجميع أطراف الميدان التربوي، والتزام المدارس والمؤسسات التعليمية بالاشتراطات الاحترازية بنسبة لا تقل عن 90%.

دليل

وبدوره دعا علي الحوسني، مدير الهيئة جميع مديري المدارس إلى ضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي المعدل الذي سيتم توزيعه على المدارس قريباً، وضمان العودة الآمنة إلى نظام التعليم المباشر من خلال الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، التي يجب أن تتحول إلى سلوك حياتي لدى مختلف أفراد المجتمع في مختلف الأوقات، نظراً لدورها في درء مخاطر الأمراض، ودورها في كبح جماح العدوى المرضية.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات المرافقة لعودة العمل بنظام التعليم الحضوري، حيث تضمن وجوب ارتداء الكمامات بدءاً بالفئة العمرية 6 سنوات فما فوق، والالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلبة في مختلف فصول ومرافق المدرسة، بالإضافة إلى وجود خطة وسياسة مكتوبة في جميع المدارس، يتابع تنفيذها والالتزام بها فرق «كوفيد 19» المدرسية، التي تعمل على إعداد خطط وبرامج التوعية المدرسية للطلاب، وتعزز من التواصل الفعال مع جميع الشركاء، لا سيما أولياء الأمور.

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