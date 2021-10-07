كهرباء دبي تستعرض أبرز مشاريعها ومبادراتها المبتكرة في ويتيكس

المصدر: البيان

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مشاريعها ومبادراتها المبتكرة من خلال منصتيها في المجمع الشمالي والمجمع الجنوبي المشاركتين في الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن تزامن "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية مع معرض إكسبو 2020 دبي، يتيح الفرصة لإبراز إنجازات الهيئة الرائدة عالمياً أمام ملايين الزوار، كما أنه يوفر منصة مثالية لتعزيز شراكات الهيئة وتطوير أعمالها على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن أبرز المشاريع والمبادرات التي تستعرضها الهيئة في منصتيها:

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

تستعرض الهيئة في منصتها نموذجاً لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وقد دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، مؤخراً المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من المجمع، لترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1310 ميجاوات لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% حالياً، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13,200 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

كذلك تعرض الهيئة نموذجاً لمركز الابتكار ضمن المجمع، والذي رسخ مكانته كمنصة عالمية تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة. إلى جانب ذلك، تلقي الهيئة الضوء على مركز البحوث والتطوير ضمن المجمع، والذي يدعم جهود الهيئة لاستشراف المستقبل، وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تعمل على توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي.

برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي"

يتضمن مشروع "سبيس دي" إطلاق أقمار اصطناعية داعمة للقمر الاصطناعي الرئيسي وسيتم تصنيعها بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويشتمل النظام على محطة الأقمار الاصطناعية الأرضية (في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) ومحطات إرسال أرضية تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من خلال مستشعرات موزعة على مواقع مختلفة من الشبكة بما يزيد كفاءة وفعالية أعمال التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية للإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

مشروع "الهيدروجين الأخضر"

تقدم المنصة نموذجاً لمشروع "الهيدروجين الأخضر" الرائد الذي تم تنفيذه بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي و"إكسبو 2020 دبي" و"سيمنس للطاقة" في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.

المشاريع الرائدة في منطقة حتا

تستعرض الهيئة مشاريعها الرائدة في منطقة حتا وهي: مشروع المحطة الكهرومائية، الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى1,500 ميجاوات ساعة؛ مشروع "قمة دبي الجبلية" الذي يشتمل على إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومتر لنقل السياح من منطقة سد حتا إلى قمة أم النسور في منطقة حتا أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر؛ مشروع "شلالات حتا المستدامة" الذي يتضمن استغلال منحدر سد حتا واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه بمحاذاة مواقف السيارات أسفل السد، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر؛ إضافة إلى مشروع خطوط وكابلات الجهد العالي في حتا، مشروع استراتيجي رائد يربط محطة حتا الكهرومائية بشبكة النقل للجهد العالي في دبي من خلال كابلات أرضية وخطوط هوائية جديدة وقائمة بجهد 132 كيلوفولت.

المباني صفرية الطاقة

تستعرض المنصة أبرز مباني الهيئة صفرية الطاقة الحاصلة على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، ومنها مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي المستدام، أول مبنى حكومي مستدام على مستوى الدولة وأكبر مبنى حكومي على مستوى العالم حاصل على التصنيف؛ مبنى الشراع، المبنى الرئيسي الجديد للهيئة، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم؛ مركز الابتكار؛ مركز البحوث والتطوير؛ محطة الشبكة الذكية؛ مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" في جبل علي؛ مجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية.

مسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط"

تنظم الهيئة الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط) بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية. ونظمت الهيئة الدورة الأولى من المسابقة، التي تعد المسابقة العالمية الأكثر تنافسية بين الجامعات العالمية، عام 2018 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

استراتيجية الشبكة الذكية 2021-2035

يشهد المعرض إطلاق استراتيجية الشبكة الذكية 2014- 2035 وتقرير هيئة كهرباء ومياه دبي للشبكة الذكية 2021. وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور: محور الممكنات التأسيسية؛ محور ممكنات التشغيل الآلي للشبكة الذكية؛ محور ممكنات حلول الطاقة الذكية والتنقل الأخضر؛ محور ممكنات شبكة المياه الذكية؛ محور ممكنات الذكاء الاصطناعي؛ ومحور ممكنات خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة. وتتكون هذه المحاور من 19 ممكّناً.

"شمس دبي"

تهدف مبادرة "شمس دبي" إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة.

تطبيق "دروب" الذكي

يتيح تطبيق "دروب" الخاص بنظم المعلومات الجغرافية، لفرق الصيانة الميدانية الوصول إلى أصول البنية التحتية للكهرباء والمياه في أي مكان، ويمكن للمستخدم الحصول على بيانات لحظية عن أصول الهيئة، وتحديد مكانها من خلال خرائط رقمية إضافة إلى جمع وتحليل البيانات من مواقع العمل.

مبادرة "الحياة الذكية"

تهدف مبادرة "الحياة الذكية" إلى تمكين المتعاملين من تبني نمط حياة مستدام، ومراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي وذاتي ورقمي، وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك دون الرجوع إلى الهيئة.

الشاحن الأخضر

تهدف مبادرة "الشاحن الأخضر" إلى توفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي ودعم التنقل المستدام. ووفرت هذه المبادرة أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، ويمكن التعرف على مواقع محطات الشحن والتي يزيد عددها عن 300 محطة في مواقع مختلفة في دبي من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهيئة الذكي.

تخزين المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية

تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية ثم استرجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة. ويجري العمل على تنفيذ المشروع بسعة 6,000 مليون جالون، حيث سيوفر مخزوناً استراتيجياً يمد إمارة دبي بحوالي 50 مليون جالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

تطبيقات مبتكرة وذكية

تستعرض الهيئة في منصتها أبرز التطبيقات الذكية التي طورتها، ومنها "التطبيق الميداني الذكي" المعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، الذي يتيح لموظفي الهيئة جمع المعلومات المتعلقة بشبكة أصول الهيئة الأرضية وغير الأرضية وعرضها وتحليلها. ويمكن استخدام التطبيق دون الاتصال بالإنترنت، مع خاصية العرض ثلاثي الأبعاد وإمكانية تعقب موقع فريق العمل. كما تضم المنصة تطبيق "دروبوكس" صندوق ذكي مرتبط بتطبيق ذكي يساعد أصحاب المنازل على استلام الطرود وإيصالها إلى المنازل دون أي تدخل بشري، يقوم التطبيق بإرسال تفاصيل المنزل إلى شركة النقل، بما في ذلك رمز دربوكس؛ وتطبيقات "نظم المعلومات الجغرافية – أدوات ولوحة بيانات التحليل واتخاذ القرار"، التي تساعد أصحاب القرار على تحليل المعلومات الجغرافية باستخدام أدوات ولوحات تحكم وعدادات ذكية متقدمة؛ وتطبيق "إعادة تشكيل شبكة التوزيع الذكي" الذي يوفر أفضل السبل لفتح أفرع جديدة في الشبكة، لتقليل الفاقد وتنظيم الأحمال، كما أنه يحلل الجهود اللازمة لتحسين شبكة التوزيع. وتعرض المنصة أيضاً نظاماً متقدماً يتيح التنبؤ على المدى القصير بالقدرة الإنتاجية للألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يتيح تخفيض نسبة الخطأ في التنبؤ إلى أقل من 10%.

محطة "شمس" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

تتضمن محطة التحويل الرئيسية "شمس"، جهد 400\132 كيلوفولت، أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل. وتبلغ القدرة التحويلية للمحطة 2020 ميجافولت أمبير، وتشتمل على خطوط نقل جهد 400 كيلوفولت بطول 223 كيلومتراً لربطها بشبكة الهيئة.

الذراع الروبوتية النفاثة للرمال

تعمل الذراع الروبوتية النفاثة للرمال على تنظيف معدات التوزيع مثل المحولات وألواح توزيع الجهد المنخفض، وإزالة التآكل والأتربة والصدأ عنها، وتجهيزها لمرحلة الطلاء والإصلاح. وتتميز الذراع بأنها صديقة للبيئة، وسهلة الاستخدام وعالية الدقة، إضافة إلى دورها في تقليل الوقت والمخاطر البشرية.

ركن "نور وحياة" و "التعهد الأخضر"

تعرّفوا على نور وحياة، شخصيتا الهيئة الكرتونيتان اللتان تمثلان الكهرباء والمياه، وأصدقائهما أبطال الترشيد الذين يسعون دائماً لحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة، ويعملون معاً على نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك ومنع الهدر. وأيضاً تعرفوا على مبادرة "التعهد الأخضر"، التي يتعهّد الأفراد من خلالها باتباع ما يناسبهم من سلوكيات إيجابية تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

كتيبات الترشيد

توفر الهيئة مجموعة من كتيبات الترشيد التي تستهدف أصحاب المنازل، ونزلاء وإدارة الفنادق، والمصانع بهدف توعيتهم بأفضل الممارسات في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفورات الترشيد

يسلط ركن "وفورات الترشيد" الضوء على الوفورات التي حققتها الهيئة، حيث حققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.6 تيراوات ساعة من الكهرباء و8.5 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و508 ملايين درهم، وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

مبادرة "بيتنا مثالي"

أطلقت الهيئة مبادرة "بيتنا مثالي" بالشراكة مع تسع جهات حكومية، بهدف رفع مستوى وعي أصحاب المنازل حول التدابير التي يجب اتخاذها لتوفير بيئة منزلية مثالية سعيدة ومستدامة، وذلك من خلال تطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية، الصحة والسلامة، الأمن، التحول الذكي والمسؤولية المجتمعية.

برنامج صقور

يهدف "برنامج صقور" إلى تقييم أداء شركات الاستشاريين والمقاولين العاملين مع الهيئة بناءً على معيارين أساسين هما طلب الخدمة والعمليات الميدانية. ويتم تقديم جائزة صقور للاستشاريين والمقاولين ممن يحققون أفضل نتائج أداء في مختلف فئات المشاريع.

مشاريع الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي

تخصص الهيئة في منصتها أيضاً حيزاً كبيراً لعرض مشاريع ومبادرات الشركات التابعة للهيئة، ومنها "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي. كما تبرز الهيئة مشاريع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) المملوك بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وشركة (إنفرا X)، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن "ديوا الرقمية"، وشركة "ديجيتال إكس"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"؛ وشركة "ماي دبي"، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي.

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