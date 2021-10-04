جلسة حوارية تثمّن جهود الإمارات في التحول الرقمي

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية «أثر التحولات الرقمية بعد جائحة كورونا في استدامة واستقرار ونمو المجتمع» التي نظمتها الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، نجاح الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في التحول إلى بيئة رقمية، والحد من تأثير جائحة كوفيد 19، واستمرار تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل تعامل أفراد المجتمع مع منظومة التعليم، وأدارت الجلسة الإعلامية فرح عبدالحميد.

وأكد محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات استفادت من جائحة كورونا في تطوير النفس والمعارف، نتيجة للبرامج التي نفذتها قيادتنا الرشيدة في قطاع البنية التحتية الرقمية والخدمات الذكية استعداداً للمستقبل وفق رؤية ثاقبة، والتي وفرت احتياجات أفراد المجتمع كافة وخاصة فئة الطلبة في الدراسة والعمل عن بُعد.

وأكدت أمل البلوشي مديرة البرنامح الوطني للسعادة وجودة الحياة في وزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة ركزت في بداية الجائحة على العديد من الفئات لتوصيل الخدمات بعد تحويلها إلى إلكترونية ورقمية عبر التطبيق الذكي، وإطلاق منصة واتس أب، واستمرار مراكز إسعاد المتعاملين وفق آلية احترافية لتلبية احتياجات المتعاملين، الأمر الذي ساهم في فوز الوزارة بالمركز الخامس ضمن أفضل 5 جهات حكومية رقمية.

وأضافت: بلغ عدد المسجلين في منصة التعهد الإلكتروني المواطن الرقمي الإيجابي 131 ألف مشارك منذ إطلاق المنصة تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز