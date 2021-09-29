انعقاد أول اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية خريجي «إنسياد» في الإمارات

المصدر: البيان

عقدت جمعية خريجي كلية "إنسياد" في دولة الإمارات أول اجتماعات لجنتها التنفيذية في دبي عقب تعيين نتالي سليمان رئيسةً للجمعية، وتزامناً مع احتفال الكلية بيومها العالمي خلال شهر سبتمبر، والذي يُحيي فيه المنتسبون الحاليون للكلية والخريجون، الذكرى السنوية لحفل إطلاق أول برنامج ماجستير لإدارة الأعمال للكلية العالمية المرموقة، والذي أقيم في قصر فونتينبلو التاريخي بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس في العام 1959.

وأعربت نتالي سليمان عن ترحيبها بأعضاء اللجنة في مستهل اللقاء الذي بحث الخطوط العريضة لعمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، معربة عن سعادتها واعتزازها بتولي رئاسة جمعية خريجي كلية إنسياد- الإمارات، في الوقت الذي تحتفل فيه دولة الإمارات بانطلاق حدث عالمي ضخم بحجم إكسبو في إمارة دبي، بكل ما يحمله الحدث من أهمية للمنطقة والعالم.

وقالت سليمان: "يسعدني أن أبدأ مهامي الجديدة كرئيسة لجمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات تزامناً مع استضافة الدولة للعالم ووفود 192 دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي، كما يسرني أن أعمل بدعم وتعاون لجنة تنفيذية مرموقة، كشبكة مهنية لها مكانتها، على تعميق شراكاتنا في دولة الإمارات والاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم أولوياتها الوطنية".

وأضافت: "نتطلع أن تسهم الأندية القطاعية التابعة للجمعية والتي تركز على قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والمرأة في مجالات العمل، وريادة الأعمال، على تعزيز الفكر القيادي وتشجيع الحوار البنّاء للوصول بتلك القطاعات في دولة الإمارات إلى أعلى مستويات التميز على الصعيدين المحلي والعالمي. ونحن بالفعل فخورون أن نتخذ من دولة الإمارات مقراً لنا ووطناً لطموحاتنا".

وحول تزامن اختيارها رئيسة للجمعية واجتماعها الأول مع اللجنة التنفيذية في دبي مع انطلاق حجم ومكانة إكسبو، قالت سليمان: "يشكل اكسبو فرصة ممتازة للتواصل مع مجتمع الأعمال العالمي تحت سقف واحد في دبي، ونتطلع إلى التعاون عن قرب مع مجتمع الأعمال الحافل بالتنوع في دولة الإمارات التي تصل العالم وتبني جسوراً بين أسواقه لاسيما من خلال ما تستضيفه الدولة من فعاليات عالمية كبرى تمثل فرصة نموذجية للقاء وتبادل الأفكار مع مبدعين ومبتكرين ورواد أعمال من مختلف نحاء العالم".

من ناحيته، وجّه عبد الله المنصوري، مدير إدارة الدعم المؤسسي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية خريجي كلية إنسياد- الإمارات، التهنئة إلى نتالي سليمان لاختيارها رئيسة جديدة لجمعية خريجي إنسياد- الإمارات، وقال: "طالما جمع التعاون الوثيق بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي وكلية إنسياد من خلال جمعية خريجي إنسياد-الإمارات والتي تقوم بدور كبير في تعزيز حوار بناء مع المجتمع المحلي حول العديد من المجالات الحيوية التي تخدم الأهداف المستقبلية للإمارات والمنطقة والعالم.

وأضاف المنصوري: "لا شك أن انعقاد حدث عالمي ضخم بحجم ومكانة إكسبو في دبي ولمدة ستة أشهر كاملة سيكون له أثره الواضح في منح الجمعية فرصة غير مسبوقة لتوسيع نطاق هذا الحوار، بغية التوصل إلى أطر جديدة يمكن من خلالها إشراك هذا الكم الكبير الذي سيتوافد على دبي خلال تلك الفترة من صناع القرار والخبراء والمبتكرين والمختصين في مختلف المجالات، في الحوار الهادف لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي يتشارك العالم في مواجهتها، وإيجاد تصورات جديدة لفرص النمو والتقدم للمنطقة والعالم".

يذكر أن نتالي سليمان حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي العالمي من "إنسياد" وتقود حالياً ممارسات الخدمات التقنية والمهنية في مؤسسة "ستانتون تايشز" العالمية، المتخصصة في مجال الأبحاث والاستشارات، في عموم منطقة الشرق الأوسط.

ويتزامن تعيين سليمان رئيسة لجمعية خريجي كلية "إنسياد" في الإمارات مع الاحتفال بانطلاق أعمال معرض "إكسبو 2020 دبي"؛ الحدث الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، ما يجعل عام 2021 عاماً استثنائياً للكلية، خاصة مع بدء العالم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وحرص الجمعية على توسيع نطاق شراكاتها وتواجدها الإيجابي في مجتمع دولة الإمارات عبر مجموعة من الأنشطة التي تركز على الفكر القيادي والفعاليات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل الاضطلاع بدور أكبر وأوسع تأثيراً في دعم الجهود المبذولة لتحديد الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وضمان دعم فرص تحقيقها.

وقد تم تأسيس شبكة خريجي إنسياد تحت مظلة "جمعية خريجي كلية إنسياد" منذ العام 1961، وتمثل جميع خريجي الكلية، فيما تمثل "جمعية خريجي كلية إنسياد-الإمارات" خريجي الكلية الذين يتخذون من دولة الإمارات مقراً لهم. وترحب الجمعية بأعضاء الشبكة وخريجي الكلية الزائرين لدولة الإمارات. وتلعب جمعية خريجي إنسياد والأندية القطاعية التابعة لها دوراً مؤثراً في تحقيق أهداف الكلية والحفاظ على ترابط النسيج المتنوع لخريجيها، مع دعم فرص تقدمهم الوظيفي من خلال اللقاءات وخدمات التدريب المستمرة. وتعد جمعية خريجي كلية إنسياد-الإمارات، واحدة من 49 جمعية وطنية للخريجين تمثل 52 دولة على مستوى العالم.

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