الحبس والإبعاد لآسيوييْن هتكا عرض طفل

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس 6 أشهر والإبعاد على كل من المتهم (م. ر ) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 20 عاماً والمتهم (ر. ب) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 31 عاماً.

وذلك لقيامهما بهتك عرض المجني عليه طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر 8 سنوات بالإكراه أثناء تواجده بمحل لتجارة المواد الغذائية.

وتشير وقائع القضية بناء على بلاغ من الشاكي والد الطفل إلى الشرطة، إلى أنه في يوم 20 مايو الماضي عند الساعة الرابعة عصراً سأل زوجته عن ابنه المجني عليه وقالت إنها أرسلته إلى سوبرماركت أسفل البناية ليحضر الخبز وبعد خمس دقائق لاحظ أن ابنه تأخر فأرسل أخيه الأكبر للاطمئنان عليه فذهب وعاد مع أخيه المجني عليه، فسأل الأب ابنه الأكبر عن سبب تأخره فقال له امسكه صاحب الدكان وصوره بالهاتف المتحرك.

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