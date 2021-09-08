تدشين المحطة الأرضية للأقمار الصناعية التعليمية في «ديتك»

المصدر: دبـي - البيان

دشنت سلطة واحة دبـي للسيليكون ــ الهيئة التنظيمية لواحة دبـي للسيليكون المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة ــ ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الفضاء المداري اوربيتال سبيس «Orbital Space» المحطة الأرضية للأقمار الصناعية التعليمية فـي مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، وذلك فـي إطار دعم مبادرة «برمج فـي الفضاء» التي تتيح للطلبة وهواة التكنولوجيا اختبار برمجة وإدارة الأقمار الصناعية العاملة.

ويعد تدشين المحطة نتاجاً للجهود التي بذلتها شركة الفضاء المداري اوربيتال سبيس بدعم من مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستتيح للطلبة التفاعل مع الأقمار الصناعية خلال وجودها فـي مدارها حول الأرض وتعلم أساسيات عمليات إدارة هذه الأقمار والتكنولوجيا الخاصة بها، إضافة إلى تطوير أفكار وابتكارات من شأنها المساهمة فـي إطلاق خدمات ومنتجات جديدة على صلة باستخدامات الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء.

وشهد حفل التدشين ذياب الرشيدي القنصل العام للكويت فـي دبـي والإمارات الشمالية والدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون والمهندس سالم حميد المري نائب المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء والمهندس عدنان الريس مدير برنامج «المريخ 2117» فـي مركز محمد بن راشد للفضاء والدكتور بسام الفـيلي مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري والدكتور نيكولا بيتيو المدير التنفـيذي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال بكليات التقنية العليا.

منجزات

وقال ذياب الرشيدي إن منجزات دولة الإمارات فـي مجالات الفضاء والتكنولوجيا تشكل فخراً لكل خليجي وعربي، وهذا الإنجاز الجديد هو حلقة فـي سلسلة مستمرة من النجاحات المرتبطة باسم الإمارات ونحن واثقون بأننا سنرى مزيداً من الإنجازات الإماراتية.

وأضاف: «يضطلع الشباب العربي بدور أساسي فـي رسم مستقبل البلاد العربية وهذه المحطة الأرضية للأقمار الصناعية التعليمية تسهم فـي دعم مسيرتهم العلمية والمعرفـية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى».

من جانبه قال الدكتور جمعة المطروشي إنه للمرة الأولى فـي العالم العربي سيتمكن الطلبة والهواة ورواد الأعمال من وضع برمجيات وخوارزميات واختبارها عملياً على أقمار صناعية موجودة فـي مداراتها الفضائية حول الأرض مما يمنحهم القدرة على تنفـيذ مشاريعهم واختبار فعاليتها بما يضمن تحضير جيل جديد من الخبراء فـي مجال التحكم بالأقمار الصناعية.

شراكات

من جانبه، قال المهندس عدنان الريس: «نواصل فـي مركز محمد بن راشد للفضاء، عقد شراكات استراتيجية فعّالة تساعدنا فـي تحقيق أهداف مشروعاتنا وبرامجنا المختلفة..

ويأتي تدشين هذه المحطة اليوم كخطوة مهمة تدعم منصة مشاريع الفضاء كما تدعم تحقيق أحد أبرز أهداف مشروع المريخ 2117 الذي يتمثل فـي دعم وتعزيز قطاع صناعة الفضاء من خلال تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات تعمل فـي مجال الفضاء وتطور تقنيات فضائية متقدمة والتي ستساهم فـي بناء قطاع فضائي مستدام فـي الدولة».

وقال الدكتور بسام الفـيلي: «إن شركة الفضاء المداري اوربيتال سبيس وهي شركة ناشئة تأسست فـي أغسطس 2018 بدعم من مركز محمد بن راشد للفضاء تهدف إلى تمكين الطلبة فـي الدول العربية من استخدام تكنولوجيا الفضاء من خلال إتاحة الوصول إلى المدارات الفضائية حول الأرض عن طريق مشاريع طلابية لمهمات فضائية تعليمية يتم إرسالها فعلياً للفضاء بغرض بناء القدرات».

وأضاف: «تشكل مبادرة «برمج فـي الفضاء» أحد المشاريع الرائدة للشركة وهدفنا هو جعل الفضاء متاحاً للجميع، وقد مثل التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وسلطة واحة دبـي للسيليكون فرصة مميزة لنا كشركة ناشئة لتحقيق أهدافنا».

مساحات عمل مشتركة

يعد مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة فـي الشرق الأوسط، حيث يحتضن أكثر من 1000 شركة ناشئة من 75 دولة، ويحرص على الربط بين المستثمرين وأصحاب الأفكار الريادية وتمكين ريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة الاستثمار فـي المشاريع الناشئة ودعم رواد الأعمال الشباب.

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