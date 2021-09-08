29 % نسبة إنجاز المحطة الكهرومائية في حتا

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، التي تنفذها الهيئة في حتا، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 29%، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم. ورافق معالي سعيد محمد الطاير في جولته من جانب الهيئة كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع، وفريق المشروع.

وتفقد معالي الطاير خلال جولته، موقع الأعمال الإنشائية في المحطة الكهرومائية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول تقدم سير العمل في المشروع، كما شملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية للسد العلوي من المشروع، حيث تم اكتمال إنشاء الجدار الأول للسد العلوي بارتفاع 37 متراً من الخرسانة المضغوطة «RCC».

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي.

وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء، وتزويد شبكة الهيئة بها، من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى سد حتا، وذلك عن طريق شق قناة مائية تحت الأرض يصل طولها إلى 1.2 كيلو متر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

تنمية شاملة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يأتي مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي.

فرص عمل

وأكد معالي الطاير: إن مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، يشكل استكمالاً لجهود الهيئة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، ودراسة مشروع توليد الكهرباء، من خلال الاستفادة من طاقة الرياح في حتا.

كما يندرج المشروع ضمن المبادرات، التي اعتمدتها الهيئة والهادفة إلى توفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتا، إضافة إلى تطوير المنطقة، وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشار معالي الطاير إلى أن الأعمال الإنشائية في المحطة الكهرومائية تتضمن استخدام أحدث الطرق المبتكرة في تقنيات الحفر وأكثرها تطوراً وأماناً، لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية، للحفاظ على محمية حتا الجبلية.

موضحاً أنه قد تم الانتهاء من أعمال حفر أنفاق الخدمة في المشروع، والتي يبلغ طول كل منها 500 متر، وتم إنجاز أكثر من 95% من عمليات الحفر للنفق المائي البالغ طوله 1.2 كيلو متر، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر في المنطقة، التي سيتم تركيب مولدات الطاقة بها، وبعمق يصل إلى 60 متراً، وتم البدء في أعمال الخرسانة.

وكذلك تم الانتهاء من صب الخرسانة المضغوطة في الجزئية الأولى للسد العلوي بارتفاع 37 متراً، وقد استكمل المشروع حتى الآن 4.6 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل أية إصابات.

ريادة

تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعين رائدين في حتا هما «قمة دبي الجبلية» و«شلالات حتا المستدامة»، حيث ستسهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة حتا كونها واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.

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