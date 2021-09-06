«الحي التراثي» يجسد الاهتمام بالطراز المعماري القديم والسياحة

المصدر: دبي - البيان

يجسّد الحي التراثي في عجمان الذي نفذته دائرة البلدية والتخطيط حول منطقة متحف عجمان، اهتمام حكومة عجمان بالطراز المعماري القديم وإحياء التراث، ويعتبر جزءاً من المسار السياحي للإمارة الممتد من منطقة المتحف مروراً بسوق صالح الشعبي وصولاً إلى منطقة الكورنيش، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع السياحي في الإمارة والحفاظ على التراث.

وتبلغ مساحة الحي التراثي 5300 متر مربع، ويأتي تنفيذه بهدف الحافظ على المحتويات الأثرية والقوالب التاريخية في الموقع ليمنح الزائر تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة كما تصبح منطقة للفعاليات المحلية والدولية والاحتفالات الدينية والسياحية.

ويعد الحي التراثي وجهة سياحية وحلقة من حلقات المسار السياحي في إمارة عجمان الممتدة من منطقة المتحف وصولاً إلى كورنيش عجمان، ويشتمل على محلات تجارية بمختلف المساحات من 50 متراً مربعاً إلى 130 متراً مربعاً متعددة الاستخدامات، تبلغ تكلفته 25 مليون درهم.

كما يرمي إنشاء الحي التراثي لإبراز تاريخ عجمان ويضع تصوراً للنسيج العمراني والخاص بحقبة مهمة من تطور المدينة إذ يعد المشرع تطوراً وامتداداً لعناصر تاريخية وتراثية بارزة تركت بصمة مميزة لتكون شاهدة على ماضٍ عظيم وأحداث مشرفة.

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