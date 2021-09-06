حميد النعيمي.. سجل حافل بالعلم والعمل والتميز

تميزت سيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، بسجل حافل بالعطاء والعلم والعمل والتميز أثمرت بناء نهضة في الإمارة.

فسموه نهل التعليم في بواكير حياته من المسجد، في حلقات الدروس، ومن «الكتاتيب» حيث تعلم القرآن والحديث والتوحيد وأصول الفقه، إضافة للقراءة والكتابة، كما واصل تلقي التعليم على يد نخبة من علماء الدين واللغة والرياضيات.

وتدرب على شؤون الحكم والإدارة منذ يفاعته، فقد كان الساعد الأيمن لوالده وأكثر أبنائه الذكور الأحد عشر اقتراباً منه والتصاقاً به ومنذ عام 1960 اختاره ولياً للعهد فتولى الأمر بأمانة واقتدار وشارك والده وضع اللبنات الأولى لعجمان الحديثة.

وخلف صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي والده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي حكم إمارة عجمان لمدة 54 عاماً منذ عام 1928 إلى أن توفي، رحمه الله، في السادس من سبتمبر 1981، وقد تولى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد الحكم اعتباراً من ذلك التاريخ ولا يزال.

وتميز سموه بأنه رجل تقي متدين، ملتزم يحب عروبته ودينه، على معرفة واسعة بأنساب أهل عجمان، متابع جيد لكل الأحداث والتطورات على كافة الأصعدة، ويعتبر من مؤسسي عجمان الحديثة، وقد شهدت الإمارة في عهده الكثير من التوسعات، والتطورات.

إنجازات

وأطلق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أول جائزة في مجال التعليم على مستوى الدولة خلال احتفالات يوم العلم في عام 1983، وأسس «هيئة الأعمال الخيرية العالمية» في عام 1984 وكانت من أوائل الجمعيات الخيرية على مستوى الدولة.

وأسس صاحب السمو حاكم عجمان أول صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة المقبلين على الزواج في عام 1984، كما رعى وتبنى تأسيس أول صرح علمي في مجال التعليم الجامعي الخاص هو كلية عجمان الجامعية، عام 1988، وفي عام 1997، تحوّل مسماها إلى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وفي 16 أكتوبر 2016 تغير اسم الجامعة إلى «جامعة عجمان». وقد تحولت إمارة عجمان في عهده إلى منارة للتعليم العالي.

كما حصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال القانون من جامعة بدفورد شاير البريطانية، عام 2009، وشهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الفلسفة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، عام 2011، إضافة إلى أن سموه حاصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عام 2011.

رياضات

وعني سموه بالرياضة على الصعيد الشخصي والعام وخاصة تلك الرياضات المرتبطة بالتراث، حيث تنظم في الإمارة وتحت رعايته سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية والتراثية، ومسابقات جمال الخيل العربي.

أبناؤه

ولصاحب السمو حاكم عجمان أربعة أولاد، هم: سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي.

طفرة

وحققت إمارة عجمان خلال مسيرة أربعين عاماً طفرة عمرانية ونهضة حضارية رسم خطوطها الاستراتيجية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وشملت كافة النواحي العمرانية وتنفيذ المشاريع الحيوية منها مشاريع البنية التحتية والطرق والجسور والأنفاق وإنجاز مشروع الصرف الصحي وإنشاء الجامعات وتطور القطاع الطبي.

واشتملت النهضة الشاملة تطوير الخدمات الحكومية وإنشاء بوابة حكومة عجمان الرقمية لتقديم الخدمات للمتعاملين بسهولة ويسر، كما حظي العمل الخيري والإنساني باهتمام .

وأصدر سموه العديد من المراسيم والتشريعات القانونية التي أسهمت في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة وتطوير كافة القطاعات التنموية ووضع خطط لاستقطاب المستثمرين لمساهمة القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية.

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