رفع السعة الاستيعابية للحضانات ومراكز رعاية الطفولة

المصدر: دبي - نورا الأمير

رفعت وزارة التربية والتعليم السعة الاستيعابية للحضانات ومراكز رعاية الطفولة إلى 12 طفلاً للفئة العمرية من 45 يوماً لسنتين، ومن 10 أطفال إلى 16 طفلاً في الفئة العمرية من سنتين إلى أربع سنوات، مع إبقاء المساحة المخصصة 3,5 أمتار للطفل داخل الصف و5 أمتار لكل طفل في المساحات المفتوحة، وإعفاء الأطفال من ارتداء الكمامات أو أغطية الوجه.

ألعاب

وحذرت عبر البروتوكول الوطني لإعادة التشغيل المنشآت التعليمية من استخدام الدمى والألعاب ذات الأجزاء المعقدة، أو التي يصعب تنظيفها وتعقيم كافة المعدات في الفصول كالألعاب والكتب والأقلام وأقلام التلوين والمواد الفنية والحرفية بعد كل استخدام، مع تفضيل حصول كل طفل على ألعاب حصرية وتجنب ألعاب الفم كالصفير والألعاب الموسيقية والحد من تجمع الأطفال حول الألعاب بحد أقصى 4 لكل مرة.

وألزم الدليل الحضانات بإجراءات التعقيم والتطهير قبل الافتتاح بـ 5 أيام كحد أدنى، مع إجراء الفحوصات الكاملة لجميع العاملين قبل استئناف العمل ضمن خطة تضعها الحضانة، شريطة أن يكون فحص كوفيد سلبياً للجميع.

ووجهت باستحداث نظام المجموعات والذي يشمل تقسيم الأطفال إلى مجموعات منفصلة بحيث تظل المجموعة الواحدة في نفس فصل التعلم ولا تختلط مع مجموعات أخرى في مرافق الحضانة وتخصيص عدد من المربيات لكل فريق وتظل معه، بحيث لا يتم تدوير الأطفال في المجموعات ولا يتم تدوير المربيات.

ومنعت الاختلاط بين المجموعات أو مشاركة غرف التعلم بين المجموعات، ما يسهم في تقليل الاحتكاك بين الأطفال وتسهيل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي بينهم، مشددة على ضرورة بناء علاقة إيجابية وتواصل مستمر مع أولياء الأمور ونقل جميع المستجدات الصحية ومراكز الرعاية.

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