جهود «كهرباء دبي» في الاستدامة تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030

المصدر: دبي ـ البيان

تعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة حكومية تعتمد الاستدامة ضمن خطتها الاستراتيجية لتمكنها من تحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. وتعمل الهيئة لتحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء بيئة أكثر استدامة وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسترشد في جميع استراتيجياتنا وخططنا برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء بيئة أكثر استدامة وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات، وذلك بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وبصفتنا أعضاء في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، نواصل دعمنا لدور الأمم المتحدة في تشجيع التقدم المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواءمة خطط أعمالنا ومبادراتنا وبرامجنا مع تلك الأهداف. ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تبرز الحاجة لحشد الجهود العالمية لاحتواء تداعيات الفيروس وتعزيز المساعي الرامية إلى القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ وتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية».

العمل المناخي

وتدعم الهيئة جهود دولة الإمارات لتحمل مسؤوليتها العالمية في مواجهة التغير المناخي من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز مشروعاتها لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويدعم المجمّع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتعتبر الهيئة من المؤسسات السبّاقة في إطلاق برامج ومبادرات بيئية لخفض الانبعاثات الكربونية. وساهمت جهود الهيئة في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنحو 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.

وإلى جانب مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تعتبر المحطة الكهرومائية بقدرة 250 ميجاوات التي تنفذها الهيئة في حتا، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وباستثمارات تبلغ نحو مليار و421 مليون درهم.

وتتيح مبادرة «شمس دبي» لأصحاب المنازل والمباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة الكهرباء.. وحتى نهاية يوليو من العام الجاري، تم ربط 6794 موقعاً بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 335 ميجاوات في مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية.

وحققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2011 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.44 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليارات جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و350 مليون درهم، وتقليل مليون و220 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

تعليم

وتلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم القطاع التعليمي والمساهمة في إعداد الجيل القادم من الخبراء والقادة الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة. وتتعاون الهيئة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية والجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك رؤية تنموية مستدامة لإعداد قادة المستقبل.

وتوفر أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل برامج التعليم التقنية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والمواد الفنية والهندسية التخصصية تحت إشراف المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، وبمساعدة فريق متخصص من الأساتذة والمهندسين.

ويواصل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة مساهماته البارزة في بناء وتوطين المعارف والخبرات في مجالات عمل المركز والتي تشمل «إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة»، و«تكامل الشبكات الذكية»، و«كفاءة الطاقة»، و«المياه»، إضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة المتعلقة بمجالات البحوث والتطوير.

مساواة

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة سواء في المناصب القيادية أو الوظائف الفنية، ما جعلها قدوة ونموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.

وتعد الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة. ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1943 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 720 موظفة في القطاع الهندسي والفني فيما تشغل 311 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 81.5% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 34.2% حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية.

جوائز

وتوجت جهود الهيئة في مجال التنمية المستدامة ومساعيها لدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بفوزها بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة وأهمها جائزة «تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما حصد معالي سعيد محمد الطاير، جائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة، ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» في المملكة المتحدة. كما فازت الهيئة بجائزة «الريادة» في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

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