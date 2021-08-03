800 مشارك في تحدي «مهارات آسيا الافتراضي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تواصل منظمة مهارات آسيا العالمية؛ بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تنظيم «تحدي مهارات آسيا الافتراضي الودي 2021» .

والتي تستمر حتى الـ15 من أغسطس الجاري، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة 800 شخصية يمثلون 26 دولة آسيوية وأوروبية منهم 200 ممثل دولة و325 خبيراً وحكماً و275 متحدياً يتنافسون في 20 مهارة متخصصة ومهارات المستقبل ومنها، حلول برمجيات تقنية المعلومات للأعمال، وأمن نظم المعلومات المؤسسي، وتكنولوجيا التصميم الصناعي، والتعليم الآلي وقواعد البيانات الضخمة، وتشغيل الروبوتات الجوية بدون طيار.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن تنظيم التحدي الجديد؛ في ظل تحديات كورونا؛ يأتي في إطار حرص مجلس إدارة المنظمة على أداء دورها المحوري في تنمية المهارات التخصصية لدى شباب آسيا، وصناعة الكوادر الآسيوية القادرة على مواصلة التقدم الصناعي والتكنولوجي في كافة دول القارة.

مشيراً إلى أن هذا التحدي يشهد مشاركة 13 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، كما تشارك عدة دول صديقة وهو الأمر الذي يعكس حرص نخبة من دول أوروبا والعالم على المشاركة في الفعاليات المتميزة التي تنظمها منظمة مهارات آسيا العالمية، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تحظى برعاية رسمية من مؤسسات حكومية وشركات دولية متخصصة.

وأوضح الدكتور مبارك الشامسي: أن المنظمة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تعمل وفق أرقى المعايير والقوانين والأنظمة المعمول بها في منظمة المهارات العالمية ودول العالم المتقدم، من أجل ضمان مواكبة دول آسيا لكافة التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المهارات، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير واستحداث الآليات اللازمة لتمكين المتسابقين من الإبداع في كافة التخصصات بما يسهم في الارتقاء بالقدرات الإبداعية لدى شباب الإمارات وشباب دول القارة الآسيوية والدول الصديقة المشاركة.

ومن جانبه أوضح المهندس فهر السويدي الرئيس التنفيذي لمنظمة مهارات آسيا العالمية: أن «تحدي مهارات آسيا العالمية الافتراضي الودي 2021» ملتقى مهم للمواهب الآسيوية والعالمية ممن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاماً للتنافس في مهارات مختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهم، حيث يتنافس شباب آسيا والعالم خلال هذا التحدي في 13 من المهارات المتقدمة ومن بينها: تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، والتصميم الجرافيكي.

والهندسة الميكانيكية الأوتوكاد، والألعاب ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، كما يتنافس خلال المسابقة أيضاً؛ فئة الناشئة ممن هم أقل من 18 عاماً في 8 مهارات هي: تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي، والهندسة ميكانيكية «الأوتوكاد»، والألعاب ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وحلول برامج تكنولوجيا المعلومات للأعمال، وتشغيل الروبوتات الجوية بدون طيار، لافتاً إلى أن هذا التحدي يستقطب الدول الأعضاء والشركاء الدوليين في الصناعة، والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ليتعاون الجميع من أجل تشجيع المواهب ونشر المعايير العالمية للمهارات والكفاءات وفق معايير عالمية؛ في كافة دول قارة آسيا.

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