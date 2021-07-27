«تعاونية الاتحاد» تعقد 4 دورات تدريبية افتراضية لـ 350 موظفاً

المصدر: دبي - البيان

عقدت «تعاونية الاتحاد» أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة من خلال قسم التدريب والتطوير في إدارة الاستراتيجية والابتكار والتطوير المؤسسي بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة بدبي 4 محاضرات ودورات تدريبية افتراضية توعوية حول التغذية السليمة وطرق إسعاد الموظفين والتفكير وتجنب حوادث الغرق لنحو 350 موظفاً، وذلك بهدف تعزيز ورفد معارف موظفي التعاونية بمهارات ومعلومات تسهم في رفع مخزونهم المعرفي.

وهدفت أولى المحاضرات التوعوية الافتراضية إلى التعريف بأهم الأساليب الغذائية الواجب أن يتبعها الموظف، والمأكولات التي يجب الابتعاد عنها وتجنبها للحفاظ على صحته وضمان سلامته خلال تواجده بمقر العمل والمنزل، إضافة إلى محاورها التي ركزت على توسيع مدارك الموظفين بأنظمة التغذية السليمة، إذ تناولت 5 محاور أساسية في مجال التغذية والعوامل المؤثرة التي تؤدي إلى التغيرات في المحتويات الغذائية، وأنواع وأشكال الدهون المتحولة ومصادرها في الأغذية التي تشكل خطورة على صحة الإنسان وآلية الحد منها لارتباطاتها بأمراض العصر الحديث والطرق الآمنة لتناولها، وطريقة اتباع البرنامج الغذائي المناسب والملائم والابتعاد عن الممارسات الغذائية الخاطئة.

وتناولت الورشة التدريبية الثانية طرق التفكير السليمة وفهم ودراسة العمل الفكري على نظام وأداء العقل الواعي والعقل الباطني، والتأثير الناتج من الأداء العقلي السلبي والإيجابي، والبرمجة اللغوية، وفهم وإصلاح السلوك الإنساني، والتخلص من الأفكار المزعجة أثناء الليل، وتمارين للتنشيط الذهني لطرد الخمول والإجهاد.

وحملت الورشة الثالثة طرق إسعاد الموظفين بأماكن العمل، حيث تمحورت في وضع آليات للنجاح في العمل «عن بعد»، وكيفية التعامل مع أساليب العمل الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا، وقياس مدى تقبل الموظفين للطرق المبتكرة في العمل.

وحملت الورشة الرابعة حوادث الغرق التي ركزت على العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الغرق، والطرق السليمة للسباحة، ومتى يجب على الأشخاص عدم الدخول إلى مياه البحر، وغيرها من التعليمات المهمة الأخرى لتجنب وقوع حوادث الغرق.

وقالت بريا شوبرا مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار والتطوير المؤسسي في تعاونية الاتحاد: إن التعاونية وضعت ضمن خططها السنوية وأولوياتها تدريب الموظفين لصقل مهاراتهم وزيادة معارفهم في شتى المجالات لرفد مخزونهم المعرفي، لافتة إلى أن إدارة الابتكار والتطوير المؤسسي أخذت على عاتقها دعم الاستراتيجية المستقبلية للتعاونية لتحقيق أهدافها المرجوة، خاصة تلك المتمثلة في نشر التوعية والتثقيف الصحي والغذائي ذات الصلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز