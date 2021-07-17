استعدادات مكثّفة في مسالخ الظفرة

المصدر: منطقة الظفرة - وام

أعلنت بلدية منطقة الظفرة، اكتمال استعدادات المسالخ بمدن المنطقة لعيد الأضحى المبارك، على صعيد الصيانة والنظافة وتعزيز نظام الأمن الحيوي وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة، لتقديم خدمات متميزة للجمهور والمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين.

يبلغ عدد العمال بالمسالخ 75 عاملاً، إضافة إلى توفير 56 عاملاً آخرين بارتفاع قدره 75% نظراً لزيادة عدد الذبائح خلال العيد، فيما بلغ عدد الأطباء العاملين 12 طبيباً، علاوة على توفير 34 من حراس الأمن لتنظيم سير العمل بالمسالخ.

وتم إجراء عمليات صيانة للمكيفات والإنارة بالمسالخ وتوصيلات المياه، إضافة إلى زيادة كميات مواد التطهير والتعقيم والأدوات اللازمة في عمليات تجهيز اللحوم.

وجرى تنظيم محاضرات توعية للعاملين للوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومرض «كوفيد 19» ونواقل ومسببات الأمراض وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي هذا الشأن نظمت البلدية حملة توعية حول الذبح السليم والاهتمام بصحة وسلامة عمليات الذبح بالمسالخ، حفاظاً على صحة وسلامة المتعاملين إلى جانب تنفيذ ورشة عمل عن بعد لجميع الأطباء البيطريين حول إجراءات الأمن الحيوي والإجراءات الاحترازية.

وتم إطلاق مبادرة «خلك في سيارتك» للمحافظة على سلامة المجتمع والتأكيد على الشركات العاملة في مجال النظافة بشأن أهمية سرعة نقل النفايات وتأمين وتوزيع العمال حسب ساعات العمل، إضافة إلى إرسال رسائل توعوية للمجتمع بأهمية الذبح داخل المسالخ، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المسالخ عبر التزام الجميع باللباس الواقي والمحافظة على غسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر خلال أوقات الدوام مع استمرار إغلاق صالات انتظار الجمهور امتثالاً لتعليمات إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال وقياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى موقع العمل والتأكد من الالتزام بعمل مسحة (pcr) خلال 14 يوماً تكون سلبية لجميع العاملين، ومنع اختلاط الجمهور معهم من خلال إغلاق جميع الأبواب المؤدية إلى صالات الذبح.

وبالنسبة لمواعيد العمل بالمسالخ في اليوم الأول فستكون في الفترة من بعد صلاة العيد حتى الساعة 7 مساء وفي الأيام الثاني والثالث والرابع من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 6 مساء.

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