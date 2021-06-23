تركيب «حماية» إلزامي في مباني ومنشآت أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكدت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية فلج المعلا إلزامية تركيب نظام «حماية» وهو نظام المراقبة الذكية لأنظمة مكافحة الحريق بالمنشآت والمباني، بإشراف من بلدية أم القيوين حيث يعد النظام شرطاً إلزامياً لجميع المباني والمنشآت في إمارة أم القيوين، وتم إطلاق المشروع بناءً على الحاجة الملحة لتفادي مخاطر الحريق وسعياً للوصول لمجتمع خالٍ من الأخطار في الإمارة.

كما أنه سيتم ربط جميع أنظمة إنذار الحريق في المباني والمؤسسات الخاصة والعامة بنظام مراقبة ذكي يقوم بمراقبة لوحة الحريق لحظة بلحظة، كما ينقل النظام جميع الأحداث في جهاز «حماية» المرتبط بنظام الحريق إلى مركز التحكم للاستجابة السريعة في حالة حدوث حريق، وبعد ذلك يتحقق مراقبو مركز تلقي الإنذارات ما إذا كان الإنذار صحيحاً أم خاطئاً في أقل من 90 ثانية.

وبالتالي تستجيب جميع خدمات الطوارئ لحالات الحريق التي تهدد سلامة الأفراد والممتلكات، مبينة أنه يتم إبلاغ الدفاع المدني بالإنذار بعد التأكد من صحته في غضون ثوانٍ معدودة وتزويدهم بمعلومات وإحداثيات الموقع، وعليه تصبح استجابة الخدمات أكثر فاعلية ويسهل تحقيق الرؤية الهادفة إلى جعل الإمارة أكثر أماناً.

وقالت: إن تكلفة تركيب جهاز الإنذار المبكر 6000 درهم غير شاملة للضريبة وتشمل التوريد وعملية التركيب والاختبار، إضافة إلى تشغيل النظام، كما أن هناك زيارتين لتقييم المنشأة الخاصة بالعميل للتأكد من مدى جاهزية المنشأة لتركيب الجهاز، مبينة أنه يتم تركيب جهاز حماية على كل جهاز نظام للحريق.

طريقة التسجيل

ولفتت ميثاء شافي إلى أن الدخول للتسجيل يكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحكومة أم القيوين، أو فتح الموقع Himayatech.ae، ومن ثم إدخال بيانات صاحب المنشأة أو من ينوبه وإرفاق المستندات المطلوبة، واختيار موعد زيارة الفريق التقني من «حماية» لفحص موقع التركيب وإتمام عملية الدفع ثم مراجعة عملية التسجيل من قبل مدقق المعلومات.

وفي حال تم تأكيد قبول المعاملة يتم تحديد موعد الزيارة للفريق التقني من قبل العميل لمعاينة المكان ومن ثم زيارة الفريق التقني للمنشأة في التاريخ المحدد مع وجوب حضور شركة صيانة نظام الحريق، وفي حال جاهزية المكان يقوم الفريق التقني بتركيب الجهاز.

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