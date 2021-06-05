«التغير المناخي» تطلق 3 مبادرات بيئية لتعزيز الاستدامة والتعافي الأخضر

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن 3 مبادرات بيئية وطنية تدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز استدامة البيئة ودعمها بالحلول الابتكارية، وذلك تزامناً مع احتفالية اليوم العالمي للبيئة 2021، تحت شعار «إعادة التصور. إعادة الإنشاء. الاستعادة»، وتشمل توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الحلول المبتكرة من أجل المناخ مع الاستشاري العالمي المتخصص في هذا المجال شركة «ايديانكو انوفيشن»، والعمل على إطلاق منصة بحثية متكاملة.

بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدراسات والحلول الابتكارية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وإطلاق الإصدار الرابع من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة:

«إن العمل من أجل البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، يمثل نهجاً ترافق مع تأسيس وقيام دولة الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومسيرة الدولة التنموية على مدار العقود الخمسة الماضية».

وأضاف: «شهد هذا النهج تطويراً في طبيعة الجهود المبذولة لضمانه وتحقيقه بفضل الرؤية الحكيمة والمستشرفة للمستقبل لقيادتنا الرشيدة، فبات يعتمد بشكل رئيس على الحلول الابتكارية وتوظيف أحدث التقنيات لضمان الحفاظ على النظم البيئية الحالية وتعزيز قدرة استعادتها لحيويتها وتحقيق استدامتها».

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعزيزاً لهذا النهج وضمن أولوياتها الاستراتيجية لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي عملت على تطبيق منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من دورها فيتحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

موضحاً أن إطلاق المبادرات البيئية الجديدة يأتي ضمن جهود الوزارة للعمل من أجل البيئة والمناخ وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

كلايماثون

وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة ايديانكو انوفيشن إلى تعزيز التعاون المستمر في مجال العمل المناخي وتعزيز الابتكارات وريادة الأعمال في هذا المجال، وبالأخص المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي ومنها مبادرة كلايماثون التي تستهدف رفع وعي الأفراد والمدن حول العالم بطبيعة التغيرات المناخية وأخطارها وكيفية التفاعل معها عبر أفكار وحلول ابتكارية.

وتضم أهداف المذكرة وضع آلية عمل لمبادرة كلايماثون على المستوى المحلي وأهم محاورها بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لها، والتنسيق مع الشركاء المعنيين لتعزيز المبادرة، بالإضافة إلى العمل على المبادرات المتعلقة بتحقيق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، واستراتيجية التغير المناخي 2050 لدولة الإمارات.

كما تشمل التعاون في تنفيذ مشاريع ومبادرات للشباب والمجتمع في مجال المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطوير برامج لرفع الوعي البيئي في مجال التغير المناخي والاستدامة لدى الشباب وأفراد المجتمع كافة، كما ستعمل الوزارة والشركة بموجب المذكرة على دعم الأفراد والشركات الناشئة في مختلف المجالات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة.

اقتصاد أخضر

من جهة أخرى، يشمل الإصدار الرابع لتقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات استعراض حزمــة تعــافٍ طويلــة الأجل اعتمدتها الدولة - وبالأخص لمرحلة ما بعد كورونا - لتســريع التحــول نحــو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمـي، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها مــن خــلال مبــادرات النمــو الأخضر على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة لمبادرات القطاع الخاص.

ويضم هذا الإصدار فصلاً كاملاً عن جهود تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، والـذي يعكـس التـزام الدولـة تحقيـق المرونـة المناخيـة بما يواكب التزاماتها الطوعية بموجب اتفـاق باريـس للمناخ، كما يضم التقرير فصـلاً يركـز على مؤشرات التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ الأجندة الخضـراء لدولـة الإمارات بعـد خمـس سـنوات مـن إطلاقها فـي عـام 2015.

ويكشـف التقريـر عـن الـدور المتنامـي للدولـة علـى السـاحة الدوليـة مـن خلال المسـاهمة فـي تعزيـز التعـاون العالمـي مــن أجــل التحــول نحــو الاقتصاد الأخضر.

منصة بحثية

ويستهدف تنفيذ المنصة البحثية للإدارة المتكاملة للكيماويات بناء القدرات وتأهيل العاملين والمتعاملين لتكامل واستدامة إدارة المواد الكيميائية، عبر التركيز على إيجاد منظومة بحثية تعمل على تحديد وتقييم تأثيرات المواد الكيميائية في الإنسان والبيئة وضمان استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف، وإتاحة البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار.

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