«صحة دبي» تعزز خطوات التعافي بتطعيم الأطفال ضد «كورونا»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد ــ تصوير ــ سالم خميس

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات الصحية في منطقة الشرق الأوسط بدأت المراكز المعتمدة من قبل الهيئة إعطاء لقاح (كوفيد19)، لليافعين من عمر 12-15 سنة بعد اعتماده للأطفال رسمياً من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.



«البيان» زارت مركز المزهر الصحي في أول أيام التطعيم لرصد انطباعات وردود أفعال الأطفال الذين عبروا عن رغبتهم في العودة لممارسة حياتهم الطبيعية مجدداً، حيث وجهت الطفلة جوريشا جايان 15 عاماً وهي طالبة في إحدى المدارس الهندية في دبي، الشكر إلى هيئة الصحة بدبي على سرعة إدخالها اللقاح للأطفال بعد اعتماده عالمياً، مؤكدة أنها تتمنى العودة إلى المدرسة بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة واعتماد التعلم عن بعد.



ودعت كافة اليافعين إلى عدم التردد في أخذ اللقاح لأنه وقاية للشخص نفسه ومن ثم وقاية لأسرته والمجتمع الذي نعيش فيه، مشيرة إلى أن اللقاح وجد لحماية ووقاية أفراد المجتمع.



وقال عبد الله محمد طالب في الصف السابع ويبلغ من العمر 12 عاماً، نحمد الله أننا في دولة الإمارات السباقة دائماً في كل مناحي الحياة وخصوصاً تلك التي تعنى بصحة الإنسان، وأدعو الجميع إلى المسارعة لأخذ اللقاح لأنه الطريق الوحيد المتاح أمامنا الآن للعودة إلى حياتنا الطبيعية.







وقاية



ووجه عبد الله سالم وعمر عيسى وهما طالبان عمرهما 15 عاماً، الشكر إلى هيئة الصحة التي وفرت اللقاح لليافعين من المواطنين والمقيمين مجاناً، داعين زملائهما إلى المبادرة والإسراع في أخذ اللقاح، وأعربا عن أملهما في أن يكون الدوام المدرسي داخل الفصول في السنة المقبلة.



وقالت الدكتورة حنان حمزة أخصائية طب الأسرة في مركز المزهر الصحي، إن اللقاح فعال ضد (كوفيد19)، ويعطي مناعة كبيرة للطفل، منوهة بأن اللقاح يعطى على جرعتين بينها 21 يوماً.





وأشارت إلى أن الأمراض المزمنة أو المناعية أو الأدوية التي تؤخذ لعلاج هذه الأمراض لا تشكل عائقاً لأخذ اللقاح، داعية كل اليافعين ممن حددتهم الهيئة إلى أخذ اللقاح حرصاً على سلامتهم.



وأوضحت أنه قبل أخذ اللقاح يتم قياس المؤشرات الحيوية للطفل للتأكد من الحالة الصحية وبعدها يطلب منه الانتظار لمدة 20 دقيقة في المركز للمراقبة، ولم يتم تسجيل أي مضاعفات.



ونوهت بالأعراض البسيطة التي قد تحدث بعض أخذ اللقاح وتشمل ارتفاعاً بسيطاً في درجة الحرارة مع ألم في مكان الحقن وغثيان قد يستمر لمدة ثلاثة أوأربعة أيام، ونصحت الأهل بمراقبة الحالة الصحية للطفل وفي حال وجود أي أعراض غير طبيعية يتم مراجعة أقرب عيادة مختصة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة من قبل هيئة الصحة.







خطة



ويأتي ذلك تماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم، وفي ضوء إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بايونتيك» في أوساط الأطفال الذين يزيد عمرهم على 12 عاماً، وبناءً على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وموافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح ليشمل الفئة العمرية بداية من عمر 12 عاماً فما فوق.



وقد حددت الهيئة الأوليات لهذه المرحلة العمرية والتي تتضمن من يعاني منهم أمراضاً مزمنة، ومن يقيمون مع كبار السن أو يعيشون مع الأفراد الذين تحول ظروفهم الصحية دون أخذ اللقاح.



وبالنسبة لحالات الإصابة النشطة بـ (كوفيد19)، يمكن أخذ اللقاح بعد إتمام مدة العزل الصحي المنزلي (10 أيام) من دون أعراض أو في حال وجود أعراض بسيطة، وإذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة وتطلبت تواجد الطفل في المستشفى، فيمكن في هذه الحالة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم حالته، وتحديد مدى إمكانية أخذ التطعيم في الوقت الحالي.



وتتوفر خدمة التطعيم ضد (كوفيد19) لهذه الفئة العمرية في كل من: مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ومستشفى حتا، ومركز المزهر الصحي، ومركز زعبيل الصحي، ومركز البرشاء الصحي، ويمكن حجز المواعيد في هذه المواقع من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، إلى جانب توفر خدمة التطعيم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ويتم الحجز بالتواصل المباشر مع المستشفى.



وتهدف الهيئة لتحصين جميع المستهدفين في المجتمع، وتعزيز مقومات الأمن الصحي، ومن ثم المساهمة في تسريع خطوات التعافي، وذلك ضمن خطة استراتيجية، تنفذها «صحة دبي» بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة.

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