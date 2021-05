بالفيديو.. مقيم بالإمارات يحول سطح بيته إلى بستان عامر

حوّل شاجو جمال الدين، المقيم في الإمارات مع أسرته، سطح بيتهم في أبوظبي إلى بستان عامر بالفاكهة والخضروات.

تقع الحديقة على سطح مبنى في أبوظبي، وهي صغيرة لكنها مثمرة حيث تحف جانبيها أشجار يوسفي إضافة إلى آنية بها قمح وطماطم، كما تتجمع الطيور حول طاحونة هوائية خشبية صغيرة ونظام الري المنزلي بالحديقة.

بدأ المشروع بدافع من جائحة كوفيد-19 والقيود التي تلتها حيث اتجه جمال الدين وأسرته لتأسيس حقل الشرفة الخاص بهم في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعشاب والخضروات والحد من شراء مواد البقالة وتوفير المال إضافة إلى ممارسة نشاط مشترك يمكنهم الاستمتاع به كأسرة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن جمال الدين قوله: “بسبب القيود المفروضة نتيجة كوفيد-19 توجهنا كأسرة للمشاركة في النشاط الزراعي هنا”.

ويتمتع جمال الدين بخلفية زراعية حيث تعمل عائلته، في الهند، بالزراعة. وعن ذلك قال “في الواقع الزراعة تسري في دمنا. فوالدي وأجدادي جميعهم يعملون في الزراعة."

ويحلم جمال الدين بافتتاح جامعة يمكنه من خلالها نقل القواعد والمهارات التي اكتسبها خلال تطوير مزرعته وتحديدا دورة الزراعة والثروة السمكية لأجيال قادمة.

Indian expat Shaju Jamaluddin and his family in Abu Dhabi have transformed their terrace into a vegetable garden, growing almost everything their household needs pic.twitter.com/ELMrxBYGoa