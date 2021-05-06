رجل الأعمال محمد المحاميد يتبرع بنصف مليون درهم للحملة

المصدر: دبي - البيان

تبرع رجل الأعمال محمد أمين محمود المحاميد بنصف مليون درهم لدعم حملة «100 مليون وجبة»، التي انطلقت من دولة الإمارات للوصول إلى ملايين المحتاجين في أربع قارات.

وتتواصل تبرعات المؤسسات والأفراد ومجتمع الأعمال للحملة الأكبر في المنطقة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في رمضان لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 30 دولة في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوفر نصف مليون درهم المكونات الغذائية الأساسية لتحضير نصف مليون وجبة في المجتمعات الأقل دخلاً في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة بما يوفر الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة تجسيداً لقيم التراحم والتعاضد في أوقات الشدة والأزمات في شهر رمضان المبارك.

وتمثل مساهمات رجال الأعمال رافداً مهماً لحملة 100 مليون وجبة، أثمر في تحقيق هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى على انطلاقها بعد أن جمعت قيمة 100 مليون وجبة، فيما تتواصل تبرعات الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية في التدفق على الحملة من داخل الدولة وخارجها لدعم جهودها خصوصاً بعد أن وسعت نطاقها الجغرافي من 20 دولة في بداية الحملة إلى 30 دولة حالياً، في تجسيد لقيم مجتمع الإمارات بكافة فئاته ونهج العطاء والتضامن الإنساني الذي تطبقه الإمارات في مبادراتها.

أربع قارات

ووسعت حملة 100 مليون وجبة دعمها الغذائي ليشمل ثلاثين دولة في أربع قارات. وقال رجل الأعمال محمد أمين محمود المحاميد: «دعماً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحملة 100 مليون وجبة واقتداءً بسموه، وددت أن تكون لي مشاركة في هذه الحملة الطيبة لما لها من أثر على المجتمعات الفقيرة وعلى آلاف العوائل المحتاجة في 30 دولة في هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع».

تبرع متواصل

وتستمر تبرعات رجال الأعمال، مثل محمد المحاميد الذي يستثمر ويشارك في العديد من المشاريع والشركات مثل Adam General Trading وFindMore Digital وID Clinic UA، لتشكل حراكاً شاملاً في مجتمع الأعمال داخل الدولة لدعم المبادرة الخيرية التي حققت تفاعلاً مجتمعياً شاملاً على مختلف المستويات ومن مختلف القطاعات لتعزز قيم التضامن والمساندة للمحتاجين والأقل دخلاً في الدول التي تشملها دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

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