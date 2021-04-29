هدى المطروشي لـ "البيان": مكالمة محمد بن زايد أثلجت صدري وستظل خالدة في ذاكرتي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت هدى المطروشي أن مكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهاتفية لها اليوم أثلجت صدرها ومنحتها طاقة إيجابية وسوف تظل خالدة في الذاكرة ولن تنساها ما ظلت على قيد الحياة، مبينة أن مثل تلك الاتصالات تبين مدى الأبوة الحانية التي تحيطنا بها القيادة الرشيدة والتي لم تأل جهدا في تتبع المواطنين والمواطنات حتى تأخذ بيدهم وتشجعهم وتدعمهم حتى يصلوا إلى ما يطمحون، وأن إعلامه سموه لها بزيارتها في محلها يدلل على مدى تشجيع قيادتنا الرشيدة لجيل الشباب .

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هدى المطروشي والتي تقيم بالشارقة وولجت إلى عالم صيانة وتصليح السيارات، الذي يعتبر حكراً على الرجال، إلا أنها كسرت هذه القاعدة، لتفتح لها ورشة تصليح السيارات لتمارس شغفها فيه .



وقال سموه خلال اتصال هاتفي بهدى المطروشي : ( أبارك لك الشهر الكريم وينعاد عليك وعلى أسرتك الكريمة وعلى صحتك بالخير ، واستطرد سموه ( إنني اتأسف للتأخير في اتصالي بك، وطلبت من مجموعة عملي بأن يوفروا بياناتك ... ) ، وقال سموه لها ( رايتك بيضاء لما تبذلينه من مجهود وعمل جبار ، أنت قدوة للشباب والشابات ، ونحن نفتخر بأمثال أؤلئك من أبناء وبنات الوطن ، نحن ندعمكم ونمد أيادينا لكم ونأخذ بكم حتى تحققوا آمالكم وطموحاتكم ) .

وسأل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، هدى ، ( منذ متى تعملين في هذا المجال ؟ ، فأجابت أعمل منذ 16 عاما في مجال تصليح وصيانة المركبات، ثم في العام 2020 توسعت في الكراج ، ثم ختم سموه ( سوف أزورك وأسلم عليك في محلك وأسلم على أهلك ) .



حرص القيادة

ويأتي اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترجمة لحرص سموه على تشجيع أبناء الإمارات وبث الطاقة الإيجابية فيهم ، وتعبيراً عن فخره واعتزازه بهم، وبما يقدمونه في سبيل تعزيز مكانة الدولة وشعبها، وترسيخ مبادئها وقيمها، كما يأتي اتصال سموه تشجيعاً ودعماً للمواهب الإماراتية الشابة تلك التي تعتمد على نفسها من أجل تحقيق النجاحات حتى يكونوا فخرا ونبراسا لجيل الشباب ، فيهتدوا بنجاحاتهم ويسيروا على دربهم .

سعادة غامرة

و أبدت هدى المطروشي سعادة غامرة، بتلقيها اتصالاً من سموه، وقالت: ( ان اتصال سموه يعد تاجاً على رأسي، ونتعلم من سموكم أن نبادر إلى القيام بواجبنا تجاه قيادتنا ودولتنا.).. متمنية لسموه طول العمر، والتشرف بلقائه .



وقالت المطروشي ان مكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أثلجت صدري ومنحتني طاقة إيجابية وسوف تظل خالدة في الذاكرة ولن تنساها ما ظلت على قيد الحياة، مبينة أن مثل تلك الاتصالات تبين مدى الأبوة الحانية التي تحيطنا بها القيادة الرشيدة والتي لم تأل جهدا في تتبع المواطنين والمواطنات حتى تأخذ بيدهم وتشجعهم وتدعمهم حتى يصلوا إلى ما يطمحون، وأن إعلامه سموه لها بزيارتها في محلها يدلل على مدى تشجيع قيادتنا الرشيدة لجيل الشباب .

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