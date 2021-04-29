محمد بن زايد يشيد بالقدوة هدى المطروشي

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمواطنة هدى المطروشي صاحبة أول ورشة لإصلاح وصيانة السيارات.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي بهدى عن فخره بما تقوم به من عمل مشرف واصفا إياها بالقدوة للمجتمع.

#محمد_بن_زايد خلال اتصاله بهدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات ..عبر عن فخره بعزيمتها وقوة إرادتها@MohamedBinZayed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0a7rqZfpkW

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 29, 2021

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