«اجتماعية الشارقة» تكشف عن مشروع اختبار المهن الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن مشروعها المتمثل في اختبارات الرخص المهنية للمهن الاجتماعية، والذي شمل 120 سؤالاً اختبارياً أعده نخبة من الخبراء المتخصصين من الأكاديميين بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف ضبط وتنظيم ومزاولة المهن الاجتماعية ودعمها وتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

تضمن المشروع التخصصات المتنوعة وذات العلاقة بأهداف وجوانب المشروع، مع وضع آلية مراقبة مرنة لإجراءات العمل، بما يضمن تبني خطوات عملية وإجرائية ومنهجية لمراحل المشروع، أخذاً بعين الاعتبار مبادئ وركائز أساسية، في مقدمتها الدقة والموضوعية في النسخ العربية والنسخ الإنجليزية من الاختبارات، مروراً بمراعاة الشمولية والتنوع في أقسام الاختبارات، كالمعارف، والمهارات، والأخلاقيات المهنية، وغير ذلك من التقسيمات الأساسية التي يفترض أن يكون الممارسون المهنيون على علم وإلمام بها.

مراعاة

ومما يقع ضمن مبدأ التنوع في المعارف، تم مراعاة وتضمين العلوم والمعارف والنظريات، سواء الأساسية أو الجديدة، وخصوصاً الثابت والمتفق على صحته بين المتخصصين، مع الابتعاد عن تلك الجوانب التي يكتنفها الخلاف في الرأي، أو تلك التي تمثل معارف ليس من الثابت صدقها وصوابها. ومن ضمن إجراءات العمل، قام فريق العمل بتنفيذ خطوة إضافية تتضمن ما يسمى بالإجراءات المنهجية للاختبارات، والتي منها التحقق من جوانب الصدق والثبات والموضوعية للمحتويات، كما احتوى العمل على مرحلة التجريب العملي لكل اختبار، مع تقييم مستقل يمثل مرحلة مستقلة، تضمن التعديل والتصويب، وتمهد لمرحلة التجريب النهائي.

وأفادت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية، بأن مشروع الاختبارات الذي تم إعداده هو حصيلة اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بموجبها يتم إعداد اختبارات الرخص المهنية للمهن الاجتماعية في مجالات الاختصاص الاجتماعي والاختصاص النفسي ومعلم التربية، حيث تضمنت إعداد 16 اختباراً بواقع 8 اختبارات مهنية باللغة العربية، و8 اختبارات باللغة الإنجليزية، بمعدل 120 سؤالاً اختبارياً لكل نموذج.

كما تضمنت الاتفاقية إعداد البرمجة الزمنية لتطبيق الاختبار وفقاً للأساليب والممارسات العالمية، ووضع برنامج حصري يتماشى مع خطط ورؤى دائرة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد أساليب القياس عن مدى توفر الصفات والمؤهلات والكفاءات المهنية والمعارف المطلوبة في الأشخاص الراغبين في مزاولة المهنة الاجتماعية وفقاً للمعايير والأسس المتعارف عليها دولياً.

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