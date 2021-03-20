إيمان حارب: تأهيل 84 مشرفاً رياضياً في مؤسسة الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي- نورا الأمير

أفادت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع، بأن الوزارة تعمل على تأهيل 84 مشرفاً رياضياً، تابعين لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، لضمان مساندة الأطفال أصحاب الهمم المنتسبين للأندية التابعة للمؤسسة، مشيرة إلى الانتهاء من تأهيل 20 اختصاصي حماية طفل، تابعين للوزارة، ومنحهم صفة «مأموري الضبط القضائي»، بالتعاون مع وزارة العدل، منهم 11 من التابعين للوزارة، و9 تابعين لهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.



وأكدت أن مهام اختصاصي حماية الطفل، تتضمن اتخاذ التدابير الوقائية، في ما يخص إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته، تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو يواجهه من تحديات، والعمل على إكسابه وأسرته المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه، إلى جانب اتخاذ تدابير الحماية اللازمة، إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ومهام أخرى.





مبادرات



وتطرقت حارب إلى المبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها الوزارة في مجال دعم حقوق الطفل على مستويات «الأسرة، والطفل، ومؤسسات المجتمع المحلي»، ويأتي في مقدمها الورش التوعوية بقانون حقوق الطفل، التي تصب في صالح نشر ثقافة حقوق الطفل، مشيرة إلى إصدار 4 مجموعات قصصية «قراءات في حقوقي»، تخاطب كل مجموعة مرحلة عمرية معينة.



وذكرت أن الوزارة نفذت حزمة برامج ومبادرات، منها مبادرة «طفل آمن.. رياضي ناجح»، وهو البرنامج الذي يستهدف تأهيل مجموعة من المشرفين في الأندية الرياضية التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ليكونوا منسقين للقيام بمهام الإشراف على حماية الأطفال المنسبين للأندية الرياضية والثقافية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الرياضي الإماراتي لكرة القدم، وبرنامج «لا أقبل»، الذي يدرب الأطفال على طرق عدم قبول الإساءة، والوسائل المناسبة التي يمكن أن يلجأ إليها في حال تعرضه لأي نوع من أنواع الإيذاء.



إلى جانب ذلك، نفذت وزارة تنمية المجتمع، مبادرات خلال الإجازة الصيفية والشتوية للأطفال والطلبة، كالمنصة المجتمعية الصيفية، وبرنامج مرح الشتاء، إلى جانب مشروع المنصة المجتمعية الصيفية 2020، وهي سلة من المشاريع المبتكرة، وتتضمن محاور المشاركة في المنصة، المشروع الزراعي، المشروع الصناعي، المشروع المجتمعي، المشروع الرياضي، إعادة التدويرـ تحدي الخمسين.

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