«كيبكو» تضخ الوقود بالوحدة الثانية لمحطة «براكة»

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

أكدت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» أنها بدأت عملية ضخ الوقود في الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.

ونقلاً عن وكالة «يونهاب» الإخبارية، صرحت «كيبكو»، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أنهما قد بدأتا العملية مؤخراً، وجاء ضخ الوقود، بعد أن أصدرت الإمارات رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت كوريا الجنوبية قد أكملت إدخال قضبان الوقود في المفاعل النووي الأول في مارس من العام المنصرم.

وفي ديسمبر 2009، وقعت الإمارات مع تحالف كوري جنوبي «كونسورتيوم»، عقداً تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم (20 مليار دولار)، لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة، فيما يمثل أول تصدير لكوريا الجنوبية لمحطة الطاقة الذرية التجارية المحلية.

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