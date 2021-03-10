تكريم الفائزين في هاكاثون الإمارات

المصدر: دبي - البيان

احتفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالفرق الفائزة في الدورة الرابعة لهاكاثون الإمارات 2021 «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، بدعم من وزارة تنمية المجتمع ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

وأقيم الحفل افتراضياً بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وتم فيه الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في هاكاثونات الإمارات السبع.

وفاز بالجائزة الكبرى مشروع «تطبيق كوميونوهلث» من رأس الخيمة، وحققت المشاريع التالية: المدينة الذكية، وشيلد، وتاتش لس، وأب سكلرز، وR.I.C.E، ومدرستي، المراكز الأولى في كل إمارة، لتقديمها حلولاً مبتكرة وأفكاراً ذكية للتحديات تنسجم مع توجهات الإمارات المستقبلية في تعزيز التحول الرقمي وتهيئة البيئة المحفزة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.

منافسة

وبهذه المناسبة، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن هاكاثون الإمارات يشكل تحدياً معرفياً وتنموياً استراتيجياً، ويحفز المنافسة على نطاق المجتمع وفي إطار «البيانات المفتوحة في السعادة وجودة الحياة»، من أجل نشر السعادة وجودة الحياة من الإمارات وإلى الإمارات، مضيفة معاليها أن الأسابيع الماضية من هذا التحدي كانت حافلة باللقاءات والندوات التعريفية بالهاكاثون، وبالتدريب والتوجيه، والتحفيز على تقديم أفضل المشروعات والأفكار لنتجاوز معاً مجموعة تحديات وصولاً إلى أفضل ما يمكن تحقيقه من أجل مستقبل الريادة نحو مئوية الإمارات 2071، وبأفضل الممارسات التي تعزز جودة الخدمات الحكومية الذكية والنوعية.

وقالت معاليها: هذا الهاكاثون يجسد التعاون والتكاتف والحرص المجتمعي لبلوغ هدف تسعى إليه قيادة وحكومة دولة الإمارات، وهو عالم رقمي مبدع ومنتج في مجتمع رقمي آمن وإيجابي. وتلك هي رؤية السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية. وتابعت معاليها: إن المحاور التنموية التي حددها الهاكاثون لتحفيز الإبداع بحلول تقنية وذكية، تُعد خارطة طريق لبلوغ الأهداف وتحقيق التطلعات، واجتياز التحديات الموضوعة.

من جهته، أشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالنسخة الرابعة من هاكاثون الإمارات التي جرى تنظيمها افتراضياً بشكل كامل، مشيراً إلى أن الهاكاثون أصبح ملتقى للأفكار المتنافسة، والعقود المبدعة، ومناسبة ينتظرها الشباب المتحفزون للبرهنة على أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الإبداع والابتكار، وأضاف: «لقد كانت دورة هذا العام استثنائية للغاية، إذ جرت ترتيبات الهاكاثون بالكامل في بيئة رقمية ابتداء من التحضيرات الأولية، ووصولاً إلى الحفل الذي نحن فيه الآن.

ومثلما نجحت الإمارات في اختبار التعلم عن بعد، والعمل عن بعد، وغيرهما، ها هي اليوم تقدم نموذج الابتكار عن بعد، حيث كان الهاكاثون الافتراضي عبارة عن أنموذج لاستمرارية الحياة في ظل الجائحة وما بعد الجائحة».

فائزون

وشهد الحفل الإعلان عن الفرق الفائزة التي قدمت أفضل الحلول الابداعية المبتكرة، حيث نال الجائزة الكبرى فريق مشروع «تطبيق كوميونوهلث» من رأس الخيمة، الذي يقوم على تطوير منصات الرعاية الصحية الرقمية وتعزيز جودة خدمات التشخيص عبر الإنترنت.

كما تم الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمركز الأول في كل إمارة، حيث فاز بالمركز الأول من أبوظبي مشروع المدينة الذكية الذي قدم فكرة مشروع نموذج تنبؤي باستخدام منصة البيانات، وفاز بالمركز الأول في هاكاثون دبي مشروع شيلد، الذي قدم فكرة تساعد على تحقيق السلامة الرقمية للأطفال.

وفي هاكاثون الشارقة حل في المركز الأول فريق تاتش لس، الذي قدم مشروعاً لاستخدام البيانات المفتوحة لدعم صانعي السياسات في أوقات الجائحات والأوبئة مثل (كوفيد19) من خلال تطوير التطبيقات، وحقق فريق أب سكلرز المركز الأول في هاكاثون عجمان، حيث قدم فكرة لتطوير أنظمة ذكية لقياس الإنتاجية وتعزيز الأداء الحكومي.

وتمكن فريق R.I.C.E من إحراز المركز الأول في هاكاثون أم القيوين، عن فكرة تقوم على تحويل مخلفات الطعام إلى بلاستيك حيوي، بهدف تعزيز النمو الأخضر والتحول نحو اقتصاد دائري، أما في هاكاثون الفجيرة ففاز بالمركز الأول فريق مدرستي، الذي قدم فكرة تطوير التجربة الرقمية للتعليم عن بُعد، لدى الطلاب وزيادة نسبة تفاعلهم مع العملية التعليمية الرقمية.

330 فريقاً

وشهد هاكاثون الإمارات «بيانات للسعادة وجودة الحياة» في دورته الرابعة إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع في كافة إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في الدورة الرابعة من هاكاثون الإمارات 2240 مشاركاً، قدموا 100 فكرة إبداعية، وشكلوا 330 فريقاً، منها 24 فريقاً في أبوظبي، و47 فريقاً في دبي، و32 فريقاً في الشارقة، و19 فريقاً في عجمان، و20 فريقاً في أم القيوين، و37 فريقاً في رأس الخيمة، وشهدت إمارة الفجيرة المشاركة الأكبر بـ 57 فريقاً، وتنوعت أعمار المشاركين في الهاكاثون، وبلغت نسبة الإناث 54.2% من المشاركين.

حلول

عملت الفرق المشاركة في هاكاثون الإمارات على إيجاد حلول لـ 49 تحدياً قدمتها 21 جهة حكومية تمحورت حول 11 محوراً وهي: اليوبيل الذهبي للدولة، والتحول الرقمي، والسفر والسياحة، والتكنولوجيا المالية، والترفيه والرياضة الإلكترونية، ونظام صحي بمعايير عالمية، والأمن والسلامة والعدل، ونظام تعليمي على مستوى عالمي، والبيئة والتغير المناخي، والمدن الذكية المستدامة، وكفاءة العمل وتطوير الإنتاجية. وشهد الحفل عرض هذه الأفكار ضمن معرض افتراضي صممته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خصيصاً لهذه الغاية.

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