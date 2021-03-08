«طرق دبي» تتميّز عالميا في مجال الالتزام بمعدلات الضوضاء والاهتزازات في المترو

المصدر: البيان الإلكتروني

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات تميزها في مجال الالتزام بمعدلات الضوضاء والاهتزازات، التي يُحدِثُها مترو دبي أثناء تشغيله اليومي وجاءت تلك النتائج من خلال مقارنات معيارية متخصصة شملت أنظمة مترو في عدد من المدن العالمية في النصف الثاني من العام 2020.

وأعرب عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته لهذا الإنجاز التقني المهم، الذي يتعلّق بكفاءة التشغيل اليومي للمترو ومستوى السلامة والأمان فيه، وهما جانبان حيويان توليهما الهيئة أهمية قصوى وتحرص دائما على تحقيقهما والتميّز فيهما.

وأوضح يونس أن أهداف هذه الدراسة تمحورت حول التعرّف إلى التحديات، التي تواجه مشغّلي المترو فيما يتعلق بالضوضاء والاهتزازات، التي يُحدِثُها التشغيل، وقياس مستوياتها وتحديد ومقارنة الأسباب والعوامل المؤثرة فيها، وكذلك التشريعات والسياسات المطبّقة في مدن العالم، وتحديد الإجراءات والممارسات المتوفّرة للقياس والمراقبة والحلول الفنية والتقنية، التي تُتَخَذُ للتقليل من التأثيرات السلبية للضوضاء والاهتزازات على المجتمع.

وقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج منها تفوّق وتميّز مترو دبي على عدد من أنظمة المترو العالمية في مجال التقليل من الضوضاء والاهتزازات الناجمة عن التشغيل اليومي للمترو وأعمال صيانة السكك الحديدية وذلك نتيجة الإجراءات الوقائية، التي تتخذها مؤسسة القطارات في عدد من الجوانب المتعلّقة بالضوضاء والاهتزازات.

وخَلُصَت هذه الدراسة العالمية إلى عدد من النقاط المهمة وهي: يُعتَبَرُ مترو دبي ضمن مجموعة تضم (10) أنظمة مترو من أصل (27) نظام مترو شملتهم الدراسة تستخدم مؤشرات أداء (KPIs) فعّالة لقياس معدلات الضوضاء والاهتزازات حيث تميزت هيئة الطرق والمواصلات بامتلاك دليل فني للضوضاء والاهتزازات في السكك الحديدية. كما أظهرت الدراسة حصول مترو دبي على مراكز متقدمة في فئة معالجة المشاكل المتعلّقة بالضوضاء الناجمة عن تشغيل وصيانة السكك الحديدية وأهم هذه الإجراءات هو برنامج شحذ السكك الحديدية، وفي فئة أفضل مترو لديه نظام تفتيش على الفرامل حيث تُعتَبَرُ الفرملة من الأسباب الرئيسة لإحداث الضوضاء وزيادة مستوياتها وكذلك في فئة أفضل مترو يتلقى أقل عدد من الشكاوى السنوية المتعلقة بالضوضاء والاهتزازات، بالاضافة الى توجد مترو دبي ضمن أفضل (11) مترو يتّبع نظام تفتيش شهري يتعلق بالصيانة المثلى لعجلات المترو (Wheel Reprofiling).

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