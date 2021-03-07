«كهرباء دبي» تفوز بـ«تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويأتي ذلك تتويجاً لجهودها في التنمية المستدامة ومساعيها لدعم جهود الإمارات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وثمّن معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ودورها الفاعل في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات، ووفاء الدولة بالتزامها الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه الهيئة في تحقيق معيار الاستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة، وزيادتها لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاجها، يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، بالإضافة إلى جهودها في مواجهة تحدي التغير المناخي وتأثيراته على البيئة المحلية، وتعزيز قدرات القطاعات كافة على التكيف مع هذه التداعيات.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بفوز الهيئة بهذا التحدي العالمي، والذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء بيئة أكثر استدامة، وتطوير حلول طويلة الأمد للتحديات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

فخر

وقال الطاير: «نفتخر بفوز هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتوج هذا الإنجاز مساعينا الدؤوبة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، والالتزام برؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وبصفتها أحد أعضاء الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تدعم الهيئة دور الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تتواءم خطط ومبادرات وبرامج الهيئة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وخلال هذه الفترة،، تبرز الحاجة لحشد الجهود العالمية لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد 19» وتعزيز المساعي الرامية إلى القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ وتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية».

وأشاد الطاير بجهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أهداف

قال راسل لونجمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة: «تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الابتكار في جميع أعمالها من أجل تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. وتعد مشروعات الهيئة متميزة وريادية على مستوى العالم في مختلف جوانب التحدي بالمقارنة مع العديد من المؤسسات العالمية».

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