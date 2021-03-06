30 % توطين الوظائف الإدارية في «أمانة للرعاية الصحية»

دفعت «أمانة للرعاية الصحية» التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتدير مجموعة من المستشفيات والمراكز المتخصصة في أبوظبي والعين، عجلة التوطين تحت مسمى «إدارة التوطين والتطوير المهني»، إذ بلغت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية 30% خلال سنة من إنشائها، وذلك تماشياً مع سياسة التوطين في الدولة في مختلف القطاعات، ولا سيما في القطاع الصحي. دبي – عماد عبد الحميد

وقالت حصة الشعفار رئيس وحدة التوطين والتطوير في أمانة للرعاية الصحية في تصريح لـ «البيان»، نسبة التوطين في مجموعة مستشفيات أمانة، حيث كان قبل البدء ببرنامج التدريب للمواطنين أقل من 1% وبعد إنشاء الإدارة ارتفعت النسبة إلى 10% من إجمالي عدد الموظفين.

وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية جديدة وتوفير برامج تدريبية تتيح للمواطنين فرصة لتطوير مهاراتهم، وكانت من أبرز هذه البرامج برنامج رعاية المواهب المواطنة الذي وفرته مبادلة لتسريع تطوير الكوادر الوطنية وخلق فرصه لتبادل المعرفة والتعرف على بيئة العمل، وتستهدف إدارة التوطين دعم وتعزيز الكوادر الإماراتية، إذ إن 70% من نسبة الكوادر الوطنية تم استقطابها من برنامج رعاية المواهب المواطنة من مجموعة مبادلة للتوطين.

وأفادت حصة الشعفار بأن إدارة التوطين أتاحت فرصاً كثيرة للخريجين الإماراتيين الجدد الباحثين عن عمل للانخراط بوظائف تخدم المجتمع وتحفزهم على تقديم الأفضل لمساعدة المرضى، لافتاً إلى أنه تم إنشاء قسم مختص يعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لتعيين أكبر عدد من الخريجين، برواتب وعلاوات مجزية وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم ومن ثم تطويرهم وتأهيلهم لمناصب إدارية أعلى في المستقبل.

حرص

وبينت أن إدارة التوطين والتطوير المهني تحرص على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين المواطنين وتأهيلهم للانخراط في مجال الرعاية الصحية من خلال الوظائف الإدارية المختلفة وتوزيعهم على مختلف أفرع مستشفيات أمانة في أبوظبي والعين، وتعمل على متابعتهم وتقييم أدائهم الوظيفي بشكل مستمر بهدف تنمية قدراتهم من خلال إشراكهم في دورات تخصصية تخدم الشركة والموظف من خلال وضع خطط وبرامج لتدريبهم وتأهيلهم لمساعدة المرضى وتوفير كل ما يتناسب معهم ويلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأفادت الشعفار بأنه خلال عام تم إنشاء إدارات جديدة ومناصب إدارية تستقطب المواطنين بلغ عددها 14 منصباً إدارياً جديداً، وذلك تمهيداً لمكافأة وتدريب من هم على رأس وظائفهم الذين يبلغ عددهم 19 موظفاً، مضيفة أن 109 من المواطنين على استمرار ومعرفة وأداء وظيفي متميز في مناصب إدارية متنوعة، ومن أبرز الإدارات التي أنشأت حديثاً توازياً مع التوسع الملحوظ إدارة تجربة المريض والأسرة، حيث يتألف طاقم العمل من 60 فرداً من الكوادر الوطنية المؤهلة، التي تهتم بكل علاقات المرضى واحتياجاتهم بالتنسيق مع أسرة المريض والفريق الطبي.



خطة

من جانبه، قال علي المرزوقي، من الموارد البشرية «توطين»: إن الإدارة وضعت خطة لمضاعفة نسبة التوطين بين الطواقم الإدارية بالمستشفيات التابعة لها والبالغة 7 مستشفيات إلى نهاية العام المقبل، لافتاً إلى أن مجموعة مستشفيات أمانة، لديها خطة لبدء توطين الكوادر الطبية والتمريضية وفق جدول زمني طويل المدى.

وأوضح أن إدارة التوطين والتطوير المهني بمستشفيات أمانة، تستهدف دعم وتعزيز مشاركة كوادرنا الوطنية في الوظائف المعتمدة بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الصحية التابعة لأمانة للرعاية الصحية.

وأضاف: مع مرور عام كامل على تأسيس الإدارة واستقطاب الكوادر الإماراتية نرى اليوم ثمرة هذا العمل، حيث أثبتوا أن أبناء الدولة قادرون على العطاء في جميع المجالات، وأن انخراطهم في المنشآت الصحية كان رهاناً ناجحاً.

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