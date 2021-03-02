د. سيد المنجي رائد الحسابات الفلكية

المصدر: دبي - رامي عايش

تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة بين دول العالم التي تهتم بالمعارف والعلوم، وكل من يسهم بإيجابية في قصة نجاحها، أمثال الأستاذ الدكتور سيد علي المنجي مستشار ومحاضر الفيزياء النووية في جامعة الإمارات، الذي أكد أن الإمارات مهد المبتكرين والمبدعين، وقد استثمر هذا الدعم ليتوصل إلى نظرية جديدة تتعلق بالحسابات الفلكية بدقة عالية، تختلف عن المعادلات القديمة.

بداية الحلم

قبل 5 سنوات، وبمجهود شخصي ورغبة ذاتية، بدأ الحلم في موطنه في مصر، عندما كان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بدرجة عميد كلية، ثم انتقل معه الحلم إلى دولة الإمارات، وبالإصرار والتشجيع والدعم، توصل المنجي إلى نظرية جديدة «معادلة تجريبية»، لها تطبيقات عديدة في الهندسة والفلك والفيزياء النووية.

ملكية فكرية

الدكتور المنجي، الذي أجرى حسابات كثيرة للمسافات بين الأرض والكواكب، وخرج بنتائج مطابقة للموجودة في الكتب بفارق لا يتجاوز 0.5 %، تمكن من نشر معادلته الجديدة كبحث في مجلة «التقدم في الفيزياء» الدولية Advances in Physics، في ديسمبر 2020، بعد اجتيازه الموافقة، وتمكن من تسجيلها كملكية فكرية، ولاحقاً سيحصل على براءة اختراع.

وقال المحاضر في جامعة الإمارات، لـ «البيان»: المبرهنة الجديدة، هي معادلة تجريبية، يمكن استخدامها في مجالات علمية متعددة، مثل فيزياء الفلك، لحساب المسافات بين الأرض والكواكب والنجوم والثقوب السوداء بدقة عالية، تتوافق مع القيم المنشورة في المراجع العلمية، وكذلك تطبيقها في الرياضيات، لتقدير أطوال الأقواس وأنصاف أقطار الكرة والدوائر، كما تم ربط المبرهنة في مجال الفيزياء الفلكية لحساب المسافات الكونية، وفي مجال الفيزياء والهندسة النووية والإشعاعية وتطبيقاتها.

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