«كهرباء دبي» تستعرض ابتكارات في الشبكات الذكية والأمن السيبراني والروبوتات

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال أسبوع الابتكار 2020 أبرز ابتكاراتها المعتمدة على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية، لتوفير حلول ومشاريع ومبادرات وخدمات ذكية متطورة في مجالات الفضاء والأمن السيبراني والروبوتات والطائرات من دون طيار والألواح الشمسية الكهروضوئية والشبكات الذكية والطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة وأنظمة الصحة والسلامة المهنية وغيرها.

وتكشف الهيئة عن برنامج الفضاء «سبيس دي» الذي يهدف إلى إطلاق قمر اصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية في الهيئة من خلال دعم الصيانة الوقائية لشبكات الكهرباء والمياه، إضافة إلى مراقبة الشبكات والتحكم بها بمرونة ورشاقة، حيث يتيح البرنامج الاستجابة الفورية لتأثيرات الطقس على البنية التحتية الخاصة بالطاقة وتحلية المياه.

وقال الدكتور هشام إسماعيل، باحث أول في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة: «يعمل البرنامج على جمع البيانات من مختلف قطاعات الهيئة عبر المستشعرات وكاميرات عادية وحرارية باستخدام إنترنت الأشياء ومن ثم توحيدها بمركز التحكم وإرسالها عبر الأقمار الصناعية، بما يسهم في رفع مستوى أمن ودقة البيانات والمعلومات، ويدعم عملية التخطيط الشامل للشبكات».

وتستعرض الهيئة نظام الرصد والكشف الآلي للألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام الطائرات بدون طيار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وقالت نوال الجسمي، تقني أبحاث وتطوير بالمركز إن النظام يعتمد على التعلم العميق وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الحرارية لرصد الغبار والبقع الساخنة على الألواح الشمسية الكهروضوئية في كافة الظروف المناخية.

تحليل بيانات

وأوضحت شمّا السويدي، مهندس أول في قطاع الابتكار والمستقبل: أن لوحة تحليل بيانات ذكاء الأعمال للإدارة «تتيح الحصول على بيانات ومعلومات شاملة عن إدارة الأصول والمشاريع في قطاع نقل الطاقة في الهيئة ومؤشرات أدائها، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبحث المعرفي، للوصول إلى إدارة ذكية للمشاريع وأتمتة جدولة الصيانة والتخطيط لها.

كما تقدم اللوحة توصيات بالحلول المتوفرة لإدارة المشاريع وإجراء الصيانة بما يسهل ويسرع عملية اتخاذ القرارات في الهيئة. وتمتاز بيانات ذكاء الأعمال بكونها آلية ذكية بالكامل وبقدرتها على تقديم دراسة استشرافية بالاعتماد على أنماط البيانات السابقة».

نظام خدمات

من جانبه قال المهندس سيف محمد المهيري، قطاع المياه والهندسة المدنية إن نظام خدمات الذكاء الاصطناعي للشبكات الذكية، يتيح رصد حالات انقطاع إمدادات المياه بعد العداد الذكي بشكل استباقي، حيث يعتمد على قراءة سلوكيات العداد والمتعامل والحرارة الداخلية والخارجية وضغط الهواء وغيرها للتنبؤ بالحالات المحتملة لانقطاع الإمداد. ويسهم هذا النظام في تقليل الشكاوى الواردة والحالات الطارئة المتعلقة بانقطاع خدمات المياه.

تقنية ثلاثية الأبعاد



بدوره أكد مهند خالد الأنصاري، محلل نظم المعلومات الجغرافية، قطاع الابتكار والمستقبل: أن ابتكارهم يعتمد على التقنية ثلاثية الأبعاد لتحديد الأماكن الملائمة لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية، كما يمتاز بعدة خصائص منها إمكانية تقريب الصورة والانتقال بين رسوم ثلاثية الأبعاد إلى رسوم ثنائية الأبعاد.

إدارة الممتلكات

فيما أشارت سارة التميمي، مساعد مدير إدارة الثغرات في الهيئة إلى أن مشروع إدارة الممتلكات يعمل على تعزيز إدارة أصول الأمن السيبراني بتقنية مبتكرة من خلال توفير عرض موحد يضم جميع أصول الهيئة بطريقة رقمية. ويهدف المشروع إلى دمج معلومات الأصول مع حلول الأمن السيبراني للكشف عن الثغرات الأمنية إن وجدت، لضمان حماية بيئة الهيئة وفق أعلى المعايير العالمية.

أنابيب ذكية

ويقدم يوسف البرعي، مهندس أول في مشاريع خطوط نقل المياه، بقطاع المياه والهندسة المدنية: ابتكار الأنابيب المقترنة الذكية عبارة عن حلقات ذكية، كل حلقة ترسل تنبيهات عن وجود تسرب مائي داخلها إلى جهاز التحكم في نظام جمع ومراقبة البيانات (سكادا)، وتتميز الأنابيب المقترنة بقدرتها على التنبؤ بحصول تسرب مائي وشيك، مما يساعد على صيانة الأنابيب المقترنة قبل حدوث عملية التسرب المائي، وهذا يعزز استدامة واعتمادية شبكة المياه في دبي.

ملاحة

أشار ثاني سعيد آل ثاني، خريج أول في الهيئة إلى أن جهاز الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الاصطناعية يعزز من دقة تحديد مواقع أصول الهيئة تحت الأرض، بما يسهل عمليات الصيانة ويوفر الجهد والوقت وبأقل تكلفة. وتم تصنيع قسم كبير من أجزاء الجهاز باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في مركز البحوث والتطوير في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويرتبط الجهاز بتطبيق ذكي طوره المركز أيضاً يتيح تخزين الإحداثيات والبيانات والقراءات وتحديثها في الوقت الحقيقي.

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