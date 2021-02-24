«آيدكس».. منصة معرفية تستعرض الابتكارات الطلابية في الصناعات الدفاعية

المصدر: أبوظبي - وام

يقدم معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2021) الذي يختتم أعماله غداً في أبوظبي منصة ملهمة لطلبة مؤسسات التعليم العالي لاستعراض أبرز ابتكاراتهم في قطاع الصناعات الدفاعية وإثراء مهاراتهم المعرفية وتنمية قدراتهم.

وحرص عدد من المعاهد والجامعات بالدولة على المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز الذي يفتح آفاقاً جديدة للطلبة نحو التوجه إلى تخصصات علمية تواكب احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وقال الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام): «حريصون على المشاركة بشكل مستمر في معرض «آيدكس» الذي يعد أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، كما أنه في الوقت ذاته يشكل منصة ملهمة لطلابنا من أجل التعرف على التكنولوجيات المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك عرض أحدث ابتكاراتهم ومشاريعهم».

وأضاف إن طلبة الكليات اطلعوا خلال مشاركتهم في «آيدكس 2021» على أحدث التقنيات الخاصة بالصناعات الدفاعية، مشيراً إلى حرص الكليات على الاستفادة من التطور والنمو في هذا القطاع من أجل تعزيز منهاجها وإثرائها وفتح المجال للطلبة من أجل دراسة التخصصات المرتبطة بهذا القطاع.

وأشار إلى أن تعاون مؤسسات التعليم العالي مع المؤسسات المعنية بالصناعات الدفاعية الرائدة بالدولة أمر مهم وحيوي، خصوصاً في ظل التطور المستمر في البرامج والمناهج الدراسية.



تعاون



وأضاف: «تواجدنا اليوم في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2021) يأتي بهدف بناء شبكة من التعاون مع المؤسسات الصناعية الدفاعية والإطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الموجودة وكيفية الاستفادة منها في مناهجنا وبرامجنا الدراسية وتعريف طلابنا على الفرص التدريبية المتوافرة بالشركات الصناعية وكذلك الفرص الوظيفية».

وقال إن التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة أضحت هي الأساس العلمي في مرحلة «كوفيد 19» والركيزة للحصول على الفرص الوظيفية في المستقبل.. مشيراً إلى أن طلبة الكليات يعرضون اليوم بعض المشاريع المتطورة التي يتطلعون من خلالها إلى المساهمة في تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة.

وذكر أن إطلاع مؤسساتنا الصناعية على المشاريع التي يقدمها الطلبة في المعرض يسهم في خلق فرص تدريبهم وتوظيفهم لهم في المستقبل، ويعزز كذلك من مهارتهم وقدراتهم المعرفية.

وتشمل مشاريع كليات التقنية العليا المعروض في «آيدكس 2021».. مشروع طائرة متعددة المهام نفذه المهندس عبدالله خليفة والمهندس محمد راشد المنصوري والمهندس وليد أحمد الكربي خريجو تخصص الهندسة الميكانيكية من كليات التقنية.

وأوضحوا أن المشروع عبارة عن طائرة متعددة المهام تتميز بأنها خفيفة الوزن وقادرة على حمل خمسة أضعاف وزنها ويمكن استخدامها في نشاطات عدة تتنوع بين الأنشطة العسكرية كالاستطلاع وتحديد الأهداف وكذلك الأنشطة التجارية.

وأشاروا إلى أنهم عرضوا مشروعهم على مختصين ومهتمين وزوار للمعرض وفي الوقت ذاته اطلعوا على خبرات وتقنيات جديدة وتعرفوا على متطلبات السوق في مجال الطيران بما سيدعم تطوير مشروعهم، والذي يأملون في أن يصبح بداية لشركة ناشئة إماراتية.

وتعرض الطالبات ميثاء محمد الخاطري وروضة سلطان القمزي ونورة أحمد الكندي ومريم صالح الأحمد من تخصص الهندسة الصناعية بكليات التقنية العليا مشروع «الحذاء الكهربائي الذكي».



طاقة



وقالت الطالبة ميثاء محمد الخاطري إن المشروع يهدف إلى مساعدة من يواجهون مشكلات في شحن أجهزة هواتفهم المحمولة خلال تواجدهم في البر أو في أماكن بعيدة وكذلك لمحبي المغامرات ويصعب عليهم حمل أجهزة توليد الطاقة والشحن الكهربائي.

وأضافت تقوم الفكرة على تصميم حذاء واستخدام ما يسمى «piezoelectric» أو المجس الكهروضغطي، والذي يحول الضغط الواقع عليه أو القوة الميكانيكية المؤثرة عليه والناتجة عن حركة المشي إلى إشارة كهربائية يتم تحويلها لطاقة وتخزينها لشحن الهاتف، وتمثل هذه الفكرة نموذجاً أولياً سيتم تطويره خصوصاً بعد أن حظي بإعجاب الكثيرين من زوار المعرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز