«دار البر»: «الابتكار المؤسسي المستدام» فلسفة حياة ومنهج عمل

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت جمعية دار البر أن الإمارات أرست قواعد راسخة للتنمية والاستدامة والتطوير والتحديث والتقدم، وللأداء والعمل في الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الجهات، من أهمها (الابتكار)، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات (الإمارات تبتكر 2021)، لافتة إلى أنها تنتهج سياسة «الابتكار المؤسسي المستدام» وتتخذه فلسفة حياة ومنهج عمل ووسيلة فاعلة وجسراً إلى التطوير والتحديث والاستدامة والمستقبل، في جميع مشاريعها وخدماتها وعملياتها التشغيلية وأدائها العام من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة تتماشى مع نهج الابتكار والتميز.

وقال محمد سهيل المهيري عضو مجلس الإدارة - المدير التنفيذي للجمعية: إن جهود الدولة في حقل الابتكار ملموسة على نطاق واسع وبشكل لافت، على مدار الأعوام الماضية تحديداً، إدراكاً ووعياً منها لأهمية وقيمة التطوير المستمر، لتعزيز عمليات التنمية الشاملة والمتكاملة، ودعم مسيرة الاستدامة، وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والحضارية والمكاسب التنموية والمدنية، وإضافتها إلى رصيد الإمارات الزاخر بالإنجازات والنجاحات، خلال العقود الماضية.

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