يرفع دعوى للمطالبة بـ 450 ألف درهم عمولة بيع جمل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب في ختامها الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه لإلزامه بأن يسدد له مبلغاً قدره 450,000 درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحا لدعواه ان المشكو عليه كان يمتلك جملاً، وقد اتفق الطرفان أنه وفي حالة بيع الجمل بواسطة الشاكي، بمبلغ 950,000 درهم، فإن المشكو عليه يلتزم بسداد مبلغ 450,000 درهم كقيمة وساطة، وقد تم بيع الجمل موضوع الدعوى بمبلغ 950,000 درهم إلا أن المشكو عليه لم يلتزم بسداد 450,000 درهم نصيبه من قيمة المبيع.

بينما طالب المشكو عليه برفض الدعوى، مضيفاً بأنه لا يجوز نظرها لسابقة الفصل فيها كون والد وشقيق الشاكي قد قاما برفع دعوى في الموضوع نفسه.

وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع وكيل المدعي، كما تم التواصل مع وكيل المدعى عليه وقدم الأخير مذكرة جوابيه جاء بها أن الدعوى متعلقة بشراء بعير وقد قام والد المدعى عليه وشقيقه برفع دعوى بالمطالبة ذاتها، وتمسك في ختام مذكرته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 157 لسنة 2019 مدني جزئي واستئنافها رقم 118 لسنة 2019 استئناف مدني، وبناء عليه قرر المكتب إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وبالنداء على الأطراف تم التواصل مع وكيل الشاكي، كما تم التواصل مع وكيل المشكو عليه وتبين إرفاق الشاكي، مذكرة شارحة للدعوى، وبسؤال المحكمة للحاضر عن الشاكي عما إذا كان الجمل موضوع الاتفاق في الدعوى الماثلة هو ذاته في موضوع الحكم الصادر سابقاً، أفاد بأنه الجمل ذاته ولكن باختلاف أطراف النزاع، وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأوضحت أن الثابت أن الشاكي أقام دعواه الماثلة بطلب إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 450,000 درهم نسبته ونصيبه من قيمة بيع الجمل موضوع الدعوى ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى السابقة، صدور حكم برفض طلبات شقيق الشاكي لعدم وجود ما يثبت مطالبهم بالعمولة.

وأشارت بأن الأوراق قد خلت مما يثبت وجود اتفاق بين الطرفين بشأن تدريب الجمل والحصول على النسب المتفق عليها.

وعلية قضت المحكمة برفض الدعوى لسابق الفصل فيها.





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