مسبار الأمل لحظة فارقة في تاريخ البشرية

المصدر: لندن - عمر يوسف

توالت ردود الأفعال المرحبة بالإنجاز الكبير لدولة الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل في استكشاف المريخ، حيث وصفت فعاليات بريطانية نجاح مهمة مسبار الأمل باللحظة المهمة والفارقة في تاريخ البشرية. وأشاد الناطق السابق باسم وزارة الخارجية البريطانية جيرارد راسيل بإنجاز الإمارات واصفاً مهمة مسبار الأمل بالفخر العالمي.

وقال لـ«البيان»: إن بريطانيا تتمنى النجاح لدولة الإمارات في استكشاف الفضاء ومشاركة دول العالم بالمعلومات عن المريخ والتي سيرسلها المسبار، وهو ما سيساعد العلماء في أبحاثهم ودراساتهم عن الكوكب الأحمر ومداره.

أدوات جديدة

وقال البروفيسور جورج طنيوس العالم في وكالة «ناسا» للفضاء لـ«البيان»: إن مسبار الأمل يجلب أدوات جديدة للمعرفة، ويركز على الغلاف الجوي لكوكب المريخ، ما يجعله متفرداً في المعرفة والمعلومات، وهو ما سيساهم في عمليات تسريع اكتشاف العلوم، خصوصاً عند دمج معلومات مسبار الأمل مع بيانات الأقمار الصناعية الأخرى.

حجر الأساس

وبالنسبة للطلاب والدارسين في مجال الفضاء والفيزياء قالت الطالبة، أفنان الأستاذ، الباحثة في معهد «Forschungszentrum»: إن دولة الإمارات وضعت حجر الأساس في إدراك أهمية التبادل العلمي والمعرفي في مجال الأبحاث والعلوم، وهو ما يساعد في بناء خبرات تراكمية والوصول إلى تمكين الشباب العربي وهو ما نحتاجه لإطلاق مثل هكذا مشاريع في المستقبل بجهود عربية خالصة.

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