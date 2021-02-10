مسؤولون: ملحمة تاريخية وضعت رؤيتها القيادة

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون في دبي أن وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ يمثّل إنجازاً تاريخياً إماراتياً وعربياً جاء نتيجة ملحمة وبطولة استثنائية وضعت رؤيتها القيادة الرشيدة.

مشيرين إلى أن الإمارات لا تدّخر جهداً في سبيل تطورها العلمي والحضاري، وتعمل على إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لمهمات كبيرة تليق بسمعة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية.وهنأت القيادة العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات والمُقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، والعالم العربي على الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بنجاح «مسبار الأمل» في دخول مدار المريخ بعد تخطيه الفترة الحرجة ليسجل وصول أول مشروع عربي لأبعد نقطة في العالم.

إنجاز

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ يعتبر إنجازاً تاريخياً إماراتياً وعربياً سيكتبه التاريخ بأحرف من ذهب بعد أن جاء نتيجة ملحمة وبطولة استثنائية قادت رؤيتها قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ونفذتها أيادي الوطن المعطاءة من مهندسين وفنيين كانوا على قدر المسؤولية في إعلاء اسم الإمارات عالياً في وطن مُلهم لا يعرف معنى المستحيل، مسترشداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مسبار الأمل ترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها وتمارسها فكراً وعملاً ومسيرة».

تبريكات

ورفع معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، محققاً بذلك إنجازاً عالمياً يسجل دخول دولة الإمارات نادي الفضاء العالمي، وتقديم أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة.

وأعرب الطاير عن سروره بهذا الإنجاز التاريخي، الذي تحقق بفضل رعاية ودعم ومتابعة القيادة الرشيدة، لتحقيق الحلم القديم الذي راود مؤسس وباني دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، وما يضاعف فخرنا واعتزازنا بهذا الإنجاز، هو صناعة مسبار الأمل على أيدي كوادر وطنية إماراتية، أشرفت على تخطيط وإدارة وتنفيذ مشروع المسبار، ليكون أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ.

تهنئة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، على هذا الإنجاز التاريخي المتمثل في وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ والذي يعد إنجازاً مهماً للعالم بأسره، حيث سيوفر أول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وسيساعد المجتمع العلمي العالمي في الحصول على معلومات مهمة حول الكوكب الأحمر. لقد رسخ مسبار الأمل المكانة الريادية لدولة الإمارات بين دول العالم في مجال علوم وتقنيات الفضاء، وعزز من دورها كمركز إقليمي لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لاستئناف الحضارة العربية وتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب».

تهنئة

ورفع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولدولة الإمارات قيادة وشعباً، بمناسبة وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره في كوكب المريخ، وتحقيق هذا الإنجاز العلمي الباهر.

والذي يُعد الأول من نوعه عربياً. وقال الحميدان: نشعر بفخر كبير وفرحة عارمة لنجاح هذه الرحلة التاريخية والمهمة الكبيرة النوعية لمسبار الأمل، ونجاحه في الدخول لمدار كوكب المريخ، ويُعتبر هذا الإنجاز إنجازاً لعموم العرب والمسلمين كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين بها، بمناسبة وصول «مسبار الأمل إلى المريخ».وقال: «تغمرنا اليوم مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الحدث التاريخي، الذي تسطره الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، ليضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات، التي لم تضع سقفاً لطموحات الدولة التي تمضي بثبات نحو تحقيق الريادة في مجال الابتكار والعلوم المتقدمة».

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمناسبة وصول مسبار الأمل بنجاح إلى الفضاء في مهمته لاستكشاف المريخ:

«من جديد تصنع الإمارات إنجازاً تاريخيّاً يثبت في رهان التحدي أن مستقبل الأوطان لا يصنعه إلا أبناؤه، وأن شباب الإمارات قادرون على أن يقودوا نهضةً علميةً، تُضاف إلى سجل حضارتنا العربية، وتشكّل معها مستقبلاً واعداً وأملاً متجدداً في أبناء الوطن، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة عزيمة ترسخ مكانة الإمارات على الخارطة الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات».

مكانة

قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى المريخ هو إنجاز لكل عربي، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «مسبار الأمل إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي ووسام إنجاز دائم لمهندسينا»، مضيفاً معاليه أن نجاح مهمة مسبار الأمل رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة، وسيسهم مستقبلاً في بناء كوادر علمية إماراتية وعربية تشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي في علوم الفضاء.

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