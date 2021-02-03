يد العطاء الإماراتي تصل لـ 128 دولة لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة،‏‏‏ دبي - راضية آيت خداش

أكدت هند مانع العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه منذ بداية أزمة «كوفيد 19»، دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 128 دولة في معركتها ضد الوباء.

وقالت في «تدوينة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «إن الدولة دعمت 1.7 مليون عامل في الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس، وفق أحدث تقرير لوزارة الخارجية الإماراتية عن الجهود العالمية، التي تبذلها الدولة لمكافحة «كوفيد 19».

ووفقاً للتقرير حوّلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز ExCeL London أكبر موقع للمعارض والمؤتمرات في العاصمة لندن، إلى مستشفى ميداني للطوارئ لعلاج المرضى المصابين بـ«كوفيد 19»، وتم تسميته بمستشفى NHS Nightingale، وهيأت المنشأة الجديدة التي تتسع لـ 4000 سرير لتكون قادرة على توفير مجموعة شاملة من مرافق الدعم الطبي، وتغطي الدولة التكاليف المرتبطة بتشغيل هذا المركز.

وفي 30 أبريل 2020، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشحن 60 طناً من المساعدات الطبية العاجلة ومعدات الحماية الشخصية إلى هيئة الخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة لمساعدتهم على مكافحة الوباء.

معدات الحماية

وفي 5 يونيو 2020، تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 6.6 أطنان من المواد إلى المملكة المتحدة، والتي ستمكّن الدولة من إنتاج ملايين من معدات الحماية الشخصية.

وبعد أول انتشار لوباء «كوفيد 19» في ووهان، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة الإمدادات الطبية، بما في ذلك الأقنعة والقفازات، إلى الصين.

وفي 26 يناير 2020، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة مهمة للصين، قال فيها: «نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس «كورونا».. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة.. دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس».

وعمدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، إلى مواصلة تقديم المساعدات الطبية اللازمة للدول المتأثرة بالوباء بصورة منتظمة إلى مختلف دول العالم.

إعادة سياح

في 5 أبريل 2020، سهلت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة 345 سائحاً بريطانياً كانوا يزورون الدولة، حيث تقدم السفير البريطاني في الإمارات باتريك مودي حينها، بالشكر الجزيل لطيران الإمارات، ولحكومة الإمارات التي ساعدت في تحقيق ذلك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز