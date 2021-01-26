«السعودي- الألماني» يقدم تسهيلات لحاملي بطاقة «تستاهل»

المصدر: عجمان - وام

وقع مكتب شؤون الموطنين بعجمان اتفاقية مع مستشفى السعودي- الألماني، بهدف تقديم خدمات علاجية بأسعار منخفضة وتسهيلات ميسرة لكبار المواطنين من حاملي بطاقة «تستاهل»، بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين الطرفين، لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وبناء شراكة دائمة، تعمل على تعزيز وتوطيد العلاقات والمنفعة المتبادلة في المجالات المشتركة.

وقع الاتفاقية الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين بعجمان، والدكتورة ريم عثمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفى السعودي- الألماني، وذلك بحضور مريم المعمري المديرة التنفيذية لمكتب شؤون المواطنين في مقر المستشفى بعجمان.

وبموجب الاتفاقية يوفر المستشفى خصومات 50 ‎‎ على رسوم خدماته من الاستشارات الطبية وفحوصات المختبر والأشعة وخدمات طب الأسنان والتجميل والعيادات الخارجية والعلاج لحاملي بطاقة «تستاهل» من كبار المواطنين والأيتام من أبناء الدولة.

بالإضافة إلى منحهم الأولوية في إنهاء المعاملات، كما يوفر عيادة مخصصة تضمن رعاية شاملة وخدمة سريعة في مستشفى السعودي- الألماني بفرعه في عجمان، وكذلك توفير عروض خاصة ومتابعة من الطبيب العام والخاص، وخدمة متميزة للتوصيل المنزلي بعد الترقيد في المستشفى، وكذلك تخصيص قاعات خاصة لتنظيم أبرز البرامج التوعوية والفعاليات الصحية، التي ينظمها مكتب شؤون المواطنين.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي: إن الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية حكومة عجمان، من أجل مجتمع صحي مستدام، وانطلاقاً من حرص مكتب شؤون المواطنين على ترسيخ مفهوم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يخدم فئات المجتمع كافة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة إليهم وخصوصاً فئة كبار المواطنين والأيتام.

وأكد أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانية لمواطني الإمارة وفئة كبار المواطنين.

من جانبها أعربت الدكتورة ريم عثمان عن اعتزازها بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين لتقديم خدمات طبية لكبار السن والأيتام بأسعار مخفضة، حيث يتمثل الهدف في توفير الرعاية الصحية بتكلفة مناسبة لمن يحتاج إليها.

وقالت إن مستشفى السعودي- الألماني يسعى دائماً إلى تسخير كل إمكاناته، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لخدمة فئات المجتمع المحتاجة إلى الرعاية الصحية خصوصاً كبار السن، وذلك إيماناً من المستشفى بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وما لها من آثار إيجابية تعود بالخير على الجميع.

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