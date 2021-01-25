«شؤون القصر» تدعم الغارمين والمتعثرين في دبي بمليون درهم

المصدر: دبي - البيان

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي مليون درهم إلى محاكم دبي والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، لمساعدة الغارمين والمتعثرين عن السداد بالقضايا المالية وذلك تفعيلاً للشراكات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وأوضحت المؤسسة أنه تم صرف مبلغ 500 ألف درهم لمبادرة «محاكم الخير» بالتعاون مع دائرة محاكم دبي لدعم المتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات الشرعية، والذين صدرت ضدهم أحكاماً قضائية من محاكم دبي، وجرى صرف المبلغ من مخصصات الزكاة في المؤسسة. كما قدمت المؤسسة 500 ألف درهم، إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين مالياً.

وسلم خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم إلى إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي، كما استلم العميد مروان جلفار نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، شيكاً آخر بمبلغ 500 ألف درهم.

وقال خالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة: «إن المؤسسة تسعى من خلال الدعم الدائم لمبادرة «محاكم الخير» إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال تقديم يد العون للأفراد الغارمين والمتعثرين عن سداد المستحقات المالية من مختلف الجنسيات، الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية».

وأضاف: «إن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز دور العمل المؤسسي المستدام بهدف تفعيل دور الوقف والصدقات في توطيد أواصر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وفتح نافذة أمل جديدة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين».

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