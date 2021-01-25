الأمم المتحدة تنصب ماجد العصيمي أول سفير للنوايا الحسنة في "الخليج"

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد ماجد العصيمي أول سفير للنوايا الحسنة في مكتب الخليج لـ"البيان" أن التعليم والصحة أبرز التحديات التي سيعكف على إيجاد الحلول لها.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته منظمة اليونيسيف لتنصيب ماجد العصيمي أول سفير للنوايا الحسنة في مكتب الخليج، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور الطيب آدم ممثل منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف لدى دول الخليج العربي.

وأكد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، خلال حديثه لـ"البيان" أنه يعتزم دراسة كافة التحديات التي تواجه الأطفال لاسيما من أصحاب الهمم بغرض وضع الحلول الناجعة وإطلاق المبادرات الخلاقة والمبتكرة والتي تسهم في تحسين حياتهم، مشيراً إلى أن كافة التقارير تشير إلى ريادة دولة الإمارات التي تتصدر قائمة الدول التي ترعى المشاريع والبرامج التنموية والمساعدات حول العالم.

وأوضح أنه من ضمن أبرز التحديات التي سيعمل على إيجاد الحلول لها هي التعليم والصحة، وأن تنصيبه اليوم كسفير سيعزز المشاريع التنموية لاسيما في الدول التي تفتقر للوسائل التكنولوجية للتعلم عن بعد.

وقال أن الاهتمام بالطفولة ينبع من كونهم شباب المستقبل الذين تعول عليهم الأمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز