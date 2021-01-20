حمدان بن محمد يطلق مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي الذي يحتضن متحف دبي.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "أطلقنا اليوم مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي الذي يحتضن متحف دبي - أول متحف من نوعه تم تأسيسه في إمارة دبي.. ترسيخاً لنهج المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. مؤسس دبي وباني نهضتها بجعل حصن الفهيدي منارةً ثقافية.."

وتابع سموه: "حصن الفهيدي الذي يمتد عمره لأكثر من 200 عام شاهد تاريخي على نهضة دبي وتطورها وتحولها إلى نموذج للمدن العصرية المتطورة والغنية بحاضرها.. الحفاظ على التراث والموروث الثقافي للإمارة جزء لا يتجزأ من منهج عملنا.. تراثنا يمثل قيمنا التي نعتز بها ونحافظ عليها..".

وأضاف سموه: "سيواصل الحصن دوره كمركز إشعاع حضاري ومكون أساسي من مكونات المشهد الثقافي في الإمارة.. عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن الحفاظ على الأبنية التراثية... أصولنا التاريخية أمانة لا نتهاون في الحفاظ عليها وصونها للأجيال القادمة."

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